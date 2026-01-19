O femeie care cerșea în scaun cu rotile la Iași locuia într-un apartament de lux și mergea doar cu taxiul

În realitate, femeia nu avea nicio problemă de sănătate FOTO: Anena 3 CNN

O tânără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație.

De asemenea, avea la ea o sumă impresionantă de bani.

Pe 17 ianuarie, polițiștii locali au surprins o tânără de 25 de ani, din Republica Moldova, care cerșea într-un scaun cu rotile, apelând la mila trecătorilor. La prima vedere, părea o persoană cu probleme grave de sănătate, doar că realitatea era cu totul alta.

Polițiștii s-au apropiat să vadă dacă are nevoie reală de ajutor. Deși avea asupra ei niște documente medicale, nimic nu indica o boală gravă. Mai mult, femeia s-a ridicat și s-a deplasat fără nicio dificultate. Scaunul cu rotile era folosit doar ca să impresioneze.

Surpriza a fost și mai mare când oamenii legii au aflat că tânăra locuiește împreună cu soțul ei într-un apartament nou, în regim hotelier, în zona Sfântul Lazăr, pentru care plătește 150 lei pe noapte, unde se deplasează zilnic cu taxiul.

Femeia a recunoscut că practică cerșetoria nu doar în Iași, ci și în mai multe orașe din România și chiar în Europa - în Polonia, Cehia sau Germania.

Ea a fost și la Brașov, unde s-a cazat la pensiuni de patru stele în Poiană, dar și la Constanța și în alte nouă județe din țară.

Polițiștii au amendat-o pentru cerșetorie și i-au confiscat banii obținuți ilegal.