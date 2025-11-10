O scenă biblică a fost găsită într-un tablou vechi de 400 de ani, la Muzeul Brukenthal. A stat ascunsă sub un strat de vopsea neagră

3 minute de citit Publicat la 23:01 10 Noi 2025 Modificat la 23:17 10 Noi 2025

„Cina din Emaus“ a fost găsită sub un strat de vopsea neagră în tabloul intitulat „Bucătăreasa flamandă“, semnat de Frans Snyders. Sursa foto: Facebook/Brukenthal National Museum/Muzeul Național Brukenthal

O pictură care reprezintă o scenă biblică „a stat ascunsă“ într-un tablou vechi de aproape 400 de ani, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu. Şi asta pentru că, recent, experții au găsit episodul „Cina din Emaus“ sub un strat de vopsea neagră care se afla pe o lucrare semnată de Frans Snyders, a relatat publicaţia Turnul Sfatului. Pictura poate fi admirată luna aceasta în cadrul unei expoziţii.

„Cina din Emaus“, descoperită într-un tablou vechi de 400 de ani, la Muzeul Brukenthal

Specialiștii Laboratorului de Restaurare și Conservare al Muzeului Național Brukenthal au găsit scenă biblică, ascunsă un strat de vopsea neagră, în timpul procesului de restaurare a tabloului numit „Bucătăreasa flamandă“, semnat de Frans Snyders (1579 - 1667). Această descoperire îmbogățește complexitatea compoziției și reinterpretează creația artistică.

Conform sursei citate, expertul restaurator Andrei Popa a declarat că lucrarea avea „o stare de conservare precară, vernis îngălbenit ce altera vizibilitatea tonurilor originale, zone cu desprinderi stratigrafice, numeroase retușuri virate cromatic și chituirea excesivă a anumitor lacune“.

În timpul procesului, expertul de la Muzeul Brukenthal a descoperit că în zona centrală a tabloului, sub un strat de vopsea neagră, se ascunde scena biblică „Cina din Emaus“.

„Reprezentarea biblică din fundal constituie principala descoperire din timpul restaurării. Aceasta conferă lucrării deopotrivă complexitate tematică – ce depășește simpla scenă de gen și compozițională – prin planurile caleidoscopice ale tratării“, a mai explicat restauratorul Andrei Popa pentru publicaţia Turnul Sfatului.

„Cina din Emaus“ era un subiect religios des întâlnit în artă

Având în vedere perioada în care a fost pictat tabloul, „Cina din Emaus“ era un subiect religios des întâlnit în artă, el fiind tratat inclusiv mari nume ale culturii mondiale, precum de Caravaggio, Tiziano, Rembrant sau Velázquez. Existența unei astfel de lucrări în colecțiile Muzeului Brukenthal demonstrează, totodată, o legătura directă a Sibiului cu marile curente culturale ale vremii.

Conform Evangheliei după Luca, Iisus s-a arătat în fața a doi ucenici care mergeau spre localitatea Emaus. La început, cei doi nu-l recunosc. Doar seara, la cină, când Iisus a binecuvântat pâinea, cei doi au avut o revelație și și-au dat seama că stau la masă cu Fiul Lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, marii artiști s-au străduit să surprindă lumina din ochii celor doi discipoli în momentul conștientizării că Mântuitorul este în fața lor și peste tot.

Momentul este unul de profundă simbolistică. În tabloul „Cina din Emaus“, scena alăturată pâinii de pe masă, naturii moarte, ciorchinelui de struguri și bucătăresei care întoarce privirea, conferă creației o nouă însemnătate.

Scena biblică „Cina din Emaus“ nu este singura descoperire făcută la Muzeul Național Brukenthal. Recent, un alt tablou restaurat a scos la iveală o altă surpriză.

Este vorba despre pictura „Moise scoțând apa din stânci“, de Frans Fraken III (1607 - 1667), căreia restauratorul Ilie Mitrea a decis să îi facă o radiografie. Rezultatul a evidențiat pe verso o lucrare nouă, despre care nu se știa nimic înainte: o jumătate din portretul unui bărbat îmbrăcat în costum spaniol.

Ambele tablouri pot fi admirate în Sala cu coloane a Palatului Brukenthal din Piața Mare, ele fiind expuse în cadrul expoziției „Laboratorul de Restaurare și Conservare al Muzeului Național Brukenthal, 50 de ani de la înființare│Magia Restaurării 4“. Vizitatorii sunt aşteptaţi la vernisaj până pe 29 noiembrie.