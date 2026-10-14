O secție modernă de cardiologie a fost inaugurată la Spitalul Județean din Galați. S-au investit 22 de milioane de lei în aparatură

Noua secție are peste 700 de metri pătrați, 12 saloane și 25 de paturi. Foto: capturi Antena 3 CNN

Pacienții cu afecțiuni cardiace grave vor avea acces la tratamente moderne, în urma unei investiții de peste 22,5 milioane de lei la Spitalul Județean din Galați. Noua Secție de Cardiologie Intervențională a fost inaugurată și este dotată cu aparatură medicală de ultimă generație, pentru investigații și intervenții complexe, de la coronarografii până la montarea stenturilor și implantarea stimulatoarelor cardiace.

Anul trecut, aproape 3.000 de pacienți au fost internați la Cardiologie, iar peste 1.500 au avut nevoie de terapie intensivă coronariană. Noua secție va crește capacitatea spitalului de a diagnostica și trata afecțiunile cardiovasculare grave.

„A fost achiziționat un angiograf. Acum, în timp ce vorbim, lucrările sunt finalizate și pentru cel de al doilea angiograf la Spitalul Județean. Un angiograf va fi pentru secția de cardiologie intervențională și un angiograf pentru secția de neurologie”, a spus Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Noile echipamente permit efectuarea coronarografiilor, angioplastiilor și montarea stenturilor, dar și implantarea stimulatoarelor cardiace.

„O să vedeți una dintre secțiile de cardiologie intervențională, dotată la ora actuală la standarde naționale și internaționale, căreia în momentul de față nu-i lipsește nimic.

Și, bineînțeles, inclusiv sisteme de supraveghere. Este o stație centrală, unde va fi supravegheat fiecare pacient în parte și monitorizarea funcțiilor vitale”, a explicat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Din 2021, medicii au realizat aproape 2.500 de intervenții de acest fel. Noua secție beneficiază de 80 de echipamente medicale, inclusiv un sistem de electrofiziologie cu cartografiere 3D și o stație de monitorizare a funcțiilor vitale pentru 26 de pacienți.

„Am scos posturile la concurs. Nu s-a prezentat nimeni, dar noi suntem optimiști pentru că domnișoara doctor, fiind coordonator de rezidențiat, chiar are rezidenți care își doresc să vină la noi și să completeze secția de cardiologie intervențională. Neavând acești cinci medici, noi nu putem să accesăm fondurile de la Ministerul Sănătății”, a explicat Alina Dobrea, manager general al Spitalului Județean de Urgență de la Galați.

„Totul a pornit de la un vis, visul era al medicilor de cardiologie, s-a făcut cardiologie intervențională din 2021, dar s-a dorit să se facă într-un spațiu mult mai modern. A ținut mult, dar s-a făcut cu cap. Doi ani au fost importanți pentru niște investiții mari”, a spus și Doina Voinescu, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență de la Galați.

Noua secție are peste 700 de metri pătrați, 12 saloane și 25 de paturi. Spațiile au fost modernizate și dotate cu instalații de oxigen, sisteme de ventilație și climatizare individuală.