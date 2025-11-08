O şoferiţă s-a răsturnat cu maşina în Sectorul 4, din Bucureşti, după ce a lovit un stâlp de iluminat public

<1 minut de citit Publicat la 09:36 08 Noi 2025 Modificat la 09:36 08 Noi 2025

O şoferiţă s-a răsturnat cu maşina în Sectorul 4, din Bucureşti, după ce a lovit un stâlp de iluminat public. Sursa foto: Antena 3 CNN

Brigada Rutieră a transmis că un accident de circulaţie a avut loc, sâmbătă dimineață, în Sectorul 4 al Bucureștiului, pe bd. Constantin Brâncoveanu. O femeie în vârstă de 66 de ani, care se deplasa către Şoseaua Olteniței, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp de iluminat public, apoi s-a răsturnat pe plafon.

În urma accidentului de circulație au rezultat exclusiv pagube materiale, context în care conducătoarea auto a fost îndrumată la sediul Biroului de Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

Traficul, restricționat în zonă

De asemenea, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

La acest moment traficul rutier este restricționat pe banda I a bd-ului Constantin Brâncoveanu pentru facilitarea operațiunii de îndepărtare din partea carosabilă a stâlpului de iluminat.