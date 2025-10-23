Oamenii dintr-un bloc din Mioveni au fost evacuaţi, după ce au sunat la 112 şi au spus că simt miros de gaze

Zeci de locatari ai unui imobil din Mioveni au fost evacuaţi după ce au sunat la 112 şi au spus că simt miros de gaze, iar primele măsurători au confirmat aceste scurgeri de gaze. Pompierii au intervenit de urgenţă la faţa locului, informează Antena 3 CNN.

În jur de 50 de persoane au fost evacuate din blocul din Mioveni. Echipele de pompieri şi jandarmi i-au îndemnat pe locatari să nu intre, pentru moment, în case. Angajaţii furnizorului de gaze au intervenit şi au oprit alimentarea cu gaze în acel imobil. Întreaga zonă nu mai este alimentată şi se așteaptă o firmă pentru a face verificări pe instalațiile pe gaz.

Oamenii sunt afară şi așteaptă această firmă să verifice. Cei de la furnizorul de gaze ar fi golit instalațiile î așa fel încât să nu mai existe un pericol suplimentar.

Locatarii sunt revoltaţi

Locatarii din blocul din Mioveni sunt foarte revoltaţi pentru că nu ştiu ce se va întâmpla în continuare. Li s-a spus că nu mai sunt scurgeri, dar acum nu ştiu când se vor porni gazele şi cum proceda în continuare. Au ajuns în punctul în care li se vorbeşte de acea revizie, că trebuie să contacteze cineva o firmă să facă acea revizie. Este vorba despre mai multe scări. Oamenii nu ştiu cum să procedeze, gazele sunt oprite.

S-au deplasat la bloc echipele ISU, jandarmii şi angajaţi ai furnizorului de gaze. Au făcut măsurători. Cei de la furnizorul de gaze spun că treaba lor s-a încheiat şi că oamenii trebuie să-şi facă revizii. Locatarii sunt intrigaţi de situaţie. Cei mai mulţi erau convinşi că furnizorul va face acest lucru. Oamenii stau în stradă şi se întreabă cine le va porni gazele.