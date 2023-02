Şi-a pus capăt zilelor chiar la locul de muncă | Drama Olimpiei Bratu, directoarea bibliotecii din Târgu Jiu

Este doliul lumea culturală. Olimpia Bratu, directoarea Bibliotecii “Christian Tell” din Târgu Jiu şi-a pus capăt zilelor chiar la locul de muncă. Ce a scris în biletul de adio.

Sursa foto: Facebook

Este doliu la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” din Târgu Jiu, după ce directoarea Olimpia Bratu și-a pus capăt zilelor chiar în biroul ei, din instituţia de cultură.

Potrivit colegilor, în ultimele zile Olimpia Bratu nu mai ieșea, cu orele, din biroul din bibliotecă şi era măcinată de un proces.

Potrivit presei locale, aceasta a fost găsită spânzurată chiar la locul de muncă, lăsând pe laptop un bilet de adio în care și-ar fi explicat gestul extrem.

,,Aceasta este pedeapsa mea pentru copilul lovit de o creangă”, a lăsat scris Olimpia Bratu în biletul de adio.

Fraza face referire la un proces pe care îl avea cu familia unui copil care a fost lovit de o creangă la o activitate desfășurată în vară de Biblioteca Județeană în Parcul Central, din Târgu Jiu.

Lumea culturală este în stare de şoc şi transmite mesaje de condoleanțe

"Nu există cuvinte care să exprime durerea pe care o simțim cu toții la tragica veste a dispariției premature a celei ce a fost pentru noi Prietena și Omul de cultură, Distinsa Doamnă Olimpia Bratu.

Suntem alături de greu încercata familie și de colegii noștri de la Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj ,instituție pe care a condus-o cu mintea și cu sufletul. Dumnezeu s-o aibă în paza Lui! Drum lin, doamna Olimpia", scrie Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj pe Facebook.

"O veste neașteptată și dureroasă!Un Om Frumos la suflet și la chip pe care nu îl vom putea uita niciodată, ne-a părăsit pentru totdeauna. Odihnă veșnică și drum lin spre stele, Doamnă Director, Olimpia Bratu!, mai spune cineva

"Era o persoană strălucitoare, amabilă, puternică, talentată. Un exemplu pentru noi toți. Ne vom aminti mereu cu drag de Doamna Olimpia Bratu! Dumnezeu s-o odihnească în pace!", mai spune o femeie.

Cine este Olimpia Bratu

Olimpia Bratu era implicată în foarte multe activități și transformase în ultimii ani biblioteca într-un loc atractiv pentru tinerii din Târgu Jiu. Organizațiile civice din județ au găsit întotdeauna un sprijin aici, pentru acțiunile pe care le organizau, notează presa locală.

“La bibliotecă am mers din copilărie, ca și voi, dar în sistemul bibliotecilor publice am pătruns în 2010. Mi-am dat seama în timp că nu am câștigat doar un concurs, ci găsisem locul pe care îl tot căutasem.

Am găsit în biblioteca noastră, în Gorj, oameni extraordinari și am fost norocoasă, foarte norocoasă, altfel nu am fi putut face atât de multe lucruri împreună”, spunea Olimpia Bratu în urmă cu ceva timp.