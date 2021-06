Misiune de salvare contracronometru! O femeie din Galaţi fost prinsă sub dărâmături

Operațiune de salvare pe strada Tunelului din Galați, după ce anexa unei case s-a prăbușit. O bătrână a fost prinsă sub dărâmături, chiar în timp ce se afla în bucătăria de vară, acolo unde gătea.

Eugen Chitiţă, purtător de cuvânt ISU Galaţi, a intervenit în direct prin telefon la Antena 3, unde a vorbit în exclusivitate despre misiunea de salvare contracronometru.

Femeia le-a povestit salvatorilor că gătea în momentul în care bucătăria s-a prăbușit pur și simplu.

"A fost o operaţiune contracronometru. Femeia de 67 de ani a fost scoasă de sub dărâmături, a fost o operaţiune dificilă, pentru că sub acea bucătărie avea un beci, de fapt acolo s-a surpat cu totul clădirea. Putem spune că a avut noroc de un frigider pe care s-a sprijinit plafonul şi nu a fost strivită. Femeia a fost scosă de echipajul de pompieri de la descarcerare întreagă, conştientă. A fost consultată şi a primit primul ajutor medical de la un echipaj de la Ambulanţă şi a refuzat transportul la spital. Putem spune că am avut un deznodământ fericit în cazul acesta", a spus Eugen Chitiţă, purtător de cuvânt ISU Galaţi, duminică, în exclusivitate la Antena 3.

La fața locului au intervenit echipaje ISU, dar și de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați.

Femeia în vârstă de 67 ani a fost salvată. A suferit un atac de panică și primește îngrijiri de la echipajul SAJ, care va stabili dacă se impune ca femeia să fie transportată la spital.

A plouat torenţial la Galaţi. Aversele au fost însoţite de tunete şi fulgere puternice. Canalizarile au refulat din cauza surplusului major de apa adus din oraş.

Apa a atins în unele locuri şi 50 de centimetri. Pompierii au intervenit cu mai multe pompe de mare capacitate.



