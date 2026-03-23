Orașul din care primarul nici nu concepe să dea afară sălile de păcănele. A dat statul în judecată după ce a stat doi ani la pușcărie

Sală de jocuri. Primarul din Râmnicu Vâlcea nu vrea să dea afară din oraș sălile de păcănele. Foto: Getty Images

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, se declară împotriva interzicerii sălilor de jocuri de noroc în oraș și promite o variantă care "să împace și capra și varza", notează Agerpres.

Conducerea municipalității a organizat, luni seara, o dezbatere publică în legătură cu soarta sălilor de "păcănele", la care au participat atât locuitorii orașului, cât și reprezentanții industriei jocurilor de noroc.

"O decizie tranșantă nu face bine nimănui. De aceea, după consultarea dumneavoastră, vom lua o decizie în așa fel încât să fie împăcate, pe cât posibil, ambele părți (...) Legiuitorul nu a spus 'albă sau neagră'. Legiuitorul a spus că prima oară trebuie să dăm în 60 de zile o hotărâre de Consiliu Local prin care spunem dacă acceptăm (săli de joc) pe teritoriul municipiului sau nu acceptăm.

Etapa a doua, cea mai importantă, este atunci când aprobi regulamentul și când stabilești zonele în care pot să se desfășoare aceste jocuri de noroc. Aici vom regla situația (...) În locații cum sunt cele din centru vă spun din start că nu voi aproba, că nu este (doar) o reclamație. Sunt sute de reclamații", a afirmat edilul.

Gutău a insistat că în propunerea pe care o va prezenta consilierilor spre aprobare va ține cont atât de părerile locuitorilor, cât și de impactul economic și social pe care l-ar crea o eventuală interzicere totală a jocurilor de noroc.

Primar: Nu aplic modelul Slatina la Vâlcea

El a precizat că nu va urma "modelul Slatina" (unde au fost interzise jocurile de noroc, cu excepția celor organizate de Loteria Română, n.r.).

"Veți vedea un regulament cum nu ați mai văzut. Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea.

Eu merg către Sibiu, către Cluj, care sunt orașe care s-au dezvoltat și orașe care știu. Eu știu că îmi fac treaba așa cum trebuie, dar în același timp sunt pus într-o situație extraordinar de delicată și mă gândesc și la zecile, sutele de locuri de muncă și mă gândesc și la cetățeni (...)

Nu o să fiți mulțumiți toți, dar 80% cu siguranță veți fi mulțumiți: și cetățenii, și cei care lucrați în acest domeniu.

Trebuie să ne gândim la locurile de muncă, trebuie să ne gândim la spațiile care rămân goale și în același timp trebuie să ne gândim și la copii, trebuie să ne gândim la locatari", a spus Mircia Gutău.

Ce spun cetățenii de planul de a împăca "și capra, și varza": Îi aud pe unii cum se înjură, cum se amenință că se taie

Mulți dintre cetățenii prezenți la dezbatere s-au declarat nemulțumiți de amplasamentele sălilor de jocuri de noroc și au cerut măcar limitarea programului acestora până la ora 23:00, mai ales în cazul amplasamentelor de la parterul blocurilor.

"Programul este non-stop. Am sală de jocuri sub mine, la bloc. Mă culc și eu ca omul, iar la 12 noaptea aud cum se jură unii de mamă, de copii, că-l taie p-ăla, că a pierdut banii, că l-a nenorocit. Diverse. A doua zi, la fel.

Plus că se bea în acele locații. Nu se vinde, e la protocol. Băutură cât vrei! La blocuri, vă rog, (faceți) programul ca la restaurante, până la ora 23:00, ca să doarmă și locatarii.

Să se ceară aprobarea de la asociația de proprietari. Asta e o mare problemă a locatarilor. Că nu ne interesează dacă vor oamenii să-și piardă banii. Fiecare este liber să-și piardă banii cum vrea el", a declarat locatarul unui bloc din cartierul Nord.

Primăria lui Gutău "nu a analizat" cât încasează de pe urma sălilor de păcănele

Un elev prezent la dezbatere a adus în discuție și problema accesului minorilor în sălile de jocuri de noroc.

Reprezentanții localurilor au replicat însă că niciun angajat nu-și asumă să lase minori în sala de jocuri.

Potrivit analizei realizată de conducerea Primăriei, în prezent în Râmnicu Vâlcea sunt de 27 de puncte de lucru, în care se află 900 de aparate de jocuri de noroc.

Municipalitatea adaugă însă că nu a analizat până acum contribuția pe care o au acestea la bugetul local.

Cine este primarul din Râmnicu Vâlcea

Conform informațiilor disponibile din surse deschise, Mircia Gutău a fost ales primar al municipiului Râmnicu Vâlcea în 2004 și reales ulterior, conducând administrația locală până în 2010.

Mandatul de atunci a fost întrerupt în urma unor anchete anticorupție începute în 2006, care au fost urmate de condamnări.

Astfel, Gătău a fost condamnat definitiv în 2010 de Înalta Curte de Casație și Justiție, după un proces în care procurorii l-au acuzat pe primar că ar fi cerut 50.000 de euro mită unui om de afaceri pentru a-i elibera un certificat de urbanism.

El a executat un an și opt luni, fiind eliberat condiționat. S-a plâns ulterior la CEDO și a obținut rejudecarea procesului pentru luare de mită, fiind achitat în 2018 tot de către Curtea Supremă.

Ulterior, Gutău a dat statul român în judecată, solicitând peste 10 milioane de euro drept despăgubiri pentru "prejudiciile morale" suferite în urma anchetei și procesului inițial.

Procesul s-a tranșat la Înalta Curte, care a decis însă despăgubiri într-un cuantum mai mic de 50.000 de euro.

Mircia Gutău a candidat în 2024 din partea PSD pentru cel de-al cincilea mandat de primar, pe care l-a câștigat în fața contracandidaților de la PNL și AUR.