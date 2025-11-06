Orașul din România care are o stradă înfundată plină de zebre: 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri. Legea ar permite maxim 5

Pe strada Dudului din Râmnicu Sărat au fost trasate 11 treceri de pietoni pe 260 de metri. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

O mică stradă liniștită din municipiul Râmnicu Sărat a devenit recent un simbol al absurdului rutier: pe o lungime de aproximativ 260 m, pe Strada Dudului, au fost trasate 11 treceri pentru pietoni, la un interval mediu de numai 20-25 m între ele.

Deşi ar putea părea o iniţiativă laudabilă de creştere a siguranţei pietonale, situaţia ridică semne de întrebare.

Potrivit normativului de referință, distanța minimă între două treceri de pietoni ar trebui să fie de cel puțin 100 de metri, iar doar în cazuri excepționale aceasta poate scădea până la 50.

În plus, zona nu are școli, grădinițe sau stații de transport în comun care să justifice un asemenea număr de marcaje, la capăt drumul este infundat, iar șoferii nu circulă cu viteză. Situația ridică, astfel, semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate regulamentele și logica rutieră.

Pericol pentru șoferi?

Marcajele se succed atât de des, încât conducătorii auto sunt nevoiți să frâneze constant, iar pietonii par, paradoxal, mai derutați decât protejați. Mai mult, trecerile nu sunt însoțite de indicatoare verticale, ceea ce contravine normelor și le reduce semnificativ vizibilitatea.

Distanța standard dintre treceri nu este întâmplătoare. Ea are rolul de a asigura un echilibru între siguranța pietonilor și fluiditatea traficului.

Când marcajele sunt prea dese, șoferii pot deveni confuzi sau pot ignora semnificația lor. În plus, o densitate atât de mare de treceri fără un studiu de trafic în prealabil poate produce efectul invers: creșterea riscului de accidente minore și blocaje.

De ce norma prevede 100 m între zebre?

Conform normativelor, o distanţă minimă între trecerile de pietoni serveşte câteva scopuri:

Creşte vizibilitatea fiecărei treceri şi reduce „zbuciumul” continuu al zonei circulabile.

Permite dirijarea şi organizarea logică a traficului, evitând situaţiile în care pietonii traversează „unde vor” şi şoferii devin surprinşi de apariţia trecerii.

Evită fragmentarea excesivă a carosabilului şi pierderea sensului de zonă rutieră bine definită.

Prin urmare, în cazul Străzii Dudului, cele 11 treceri în ~260 m înseamnă o medie de ~24 m între ele, mult sub criteriul de 100 m sau chiar sub 50 m pentru cazuri excepţionale.