Orașul din România unde tocmai s-a deschis o nouă fabrică. E prima unitate Stihl de acest fel din lume: Vor fi create 700 de joburi

Grupul german STIHL a inaugurat miercuri, 15 octombrie, la Oradea, prima sa fabrică din lume dedicată în exclusivitate producției de echipamente și baterii pe acumulatori, o investiție majoră de 125 milioane de euro, care va genera sute de noi locuri de muncă.

Noua unitate este amplasată în Parcul Industrial 1, pe un teren de 147.000 mp, având o suprafață construită de 47.000 mp. Fabrica va ajunge până în 2028 la o capacitate anuală de 1,8 milioane de baterii și 1,7 milioane de echipamente, urmând să genereze aproximativ 700 de locuri de muncă.

„Noua fabrică din Oradea extinde rețeaua noastră globală și consolidează poziția STIHL pe segmentul echipamentelor pe acumulatori, aflat în plină expansiune. Este o investiție esențială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa”, a declarat Dr. Nikolas Stihl, președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al grupului.

Construcția a fost finalizată în mai puțin de 18 luni și integrează tehnologii avansate din categoria Industria 4.0, cu un nivel ridicat de automatizare, trasabilitate digitală și eficiență energetică. Fabrica a fost certificată Gold de către Consiliul German pentru Construcții Sustenabile (DGNB), datorită utilizării de surse regenerabile – inclusiv panouri fotovoltaice și sisteme geotermale – care pot acoperi în totalitate consumul de electricitate.

La evenimentul de inaugurare au participat reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului academic. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această investiție confirmă „poziția României ca partener industrial de încredere”, iar primarul Florin-Alin Birta a declarat că alegerea Oradei de către STIHL este o validare a orașului ca pol regional industrial și tehnologic.

Proiectul reflectă direcția strategică a grupului STIHL, care estimează că până în 2035, 80% din produsele sale vor fi electrice, față de doar 25% în prezent.

Centrul de Transfer Tehnologic al Universităţii Oradea, inaugurat odată cu deschiderea Fabricii Stihl

Centrul de Transfer Tehnologic al Universităţii din Oradea, un proiect strategic care marchează un pas important în dezvoltarea cercetării universitare şi a mediului economic local, a fost inaugurat miercuri, în aceaşi zi cu deschiderea Fabricii Stihl, a informat, într-un comunicat, Primăria Oradea.

Potrivit sursei, în deschiderea evenimentului, rectorul Universităţii Oradea, Constantin Bungău, a prezentat parcursul pe care l-a avut investiţia, de la ideea născută în anul 2019, odată cu lansarea de către ADR Nord-Vest a unei competiţii având ca scop realizarea de centre de transfer tehnologic în regiunea Nord-Vest, până la finalizarea construcţiei şi dotarea cu echipamente moderne în anul 2025.

„Doresc să mulţumesc pentru sprijinul acordat, în primul rând, Primăriei Oradea, respectiv fostului primar Ilie Bolojan şi actualului primar, Florin Birta, pentru că s-a realizat o investiţie foarte frumoasă, care scoate în evidenţă învăţământul ingineresc al Universităţii din Oradea. Astăzi putem spune că beneficiem de infrastructura şi echipamentele cele mai moderne. Noi trebuie doar să găsim oamenii care să facă altceva, respectiv: cercetare, inovaţie şi transfer de tehnologie. Îmi doresc foarte mult ca toate cercetările noastre ştiinţifice să aibă aplicabilitate în industrie”, a spus rectorul Constantin Bungău.

La rândul său, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a subliniat importanţa colaborării dintre administraţia locală şi mediul universitar, precum şi rolul strategic al universităţii în atragerea investiţiilor.

„Mă bucur că deschiderea acestui centru de transfer tehnologic coincide cu inaugurarea Fabricii Stihl, o investiţie de peste 125 milioane de euro. De ce spun acest lucru? Pentru că ori de câte ori un investitor vine în Oradea, ne întreabă despre Universitatea din Oradea. Ei vor să aibă oameni pregătiţi în toate domeniile, iar cine poate pregăti mai bine oamenii decât universitatea? Pentru ca universitatea să pregătească oameni, are nevoie de dotări şi investiţii. Cred că această investiţie de top la nivel naţional va face diferenţa între Universitatea din Oradea şi alte universităţi, iar aceasta va fi un mare plus pentru oraş. Un oraş nu se poate dezvolta fără o universitate puternică.

Acum trebuie să trecem la următorul nivel: cercetare, transfer tehnologic şi inovare. Acestea pot duce Oradea la un alt nivel de dezvoltare. Noi, ca administraţie publică locală, vom continua să investim cât de mult putem în universitate, prin Parcul Ştiinţific şi Tehnologic realizat de Consiliul Judeţean Bihor, care este partenerul nostru onest şi al universităţii. Cred că aceasta este cheia succesului în învăţământul universitar: parteneriatul între Primăria Oradea, Consiliul Judeţean şi Universitatea Oradea”, a spus primarul.

Edilul a transmis mulţumiri şi profesorului universitar Marcel Boloş, care, din funcţia de director al ADR Nord-Vest, a ajutat cu acest proiect, precum şi echipei de la departamentul primăriei dedicat atragerii şi implementării fondurilor europene, condusă de Marius Moş.

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene

Proiectul "Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universităţii din Oradea - Smart Industries" a fost finanţat prin fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 31.703.395 lei, din care 14.530.500 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Documentaţia proiectului a fost pregătită de Primăria Oradea, prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, iar implementarea a fost realizată de Universitatea din Oradea, în calitate de beneficiar.

Centrul include patru laboratoare de ultimă generaţie: laboratorul de fabricaţie, capabil să realizeze prototipuri cu aplicabilitate în industrie şi domeniul biomedical; laboratorul de automatizare şi robotică; laboratorul de calitate, dotat cu camere digitale de mare viteză (până la 100.000 de cadre pe secundă) şi microscop cu laser confocal; precum şi laboratorul Industry 4.0 - componentă esenţială a centrului, echipat cu trei servere, sisteme de calcul şi unitate NAS (Network-Attached Storage).

Prin implementarea proiectului, a fost construită o clădire modernă (S+P+1E), cu o suprafaţă utilă de 1.621,04 mp, amplasată în zona Campusului Universitar din Oradea. Centrul are ca obiectiv creşterea numărului de transferuri tehnologice, a serviciilor oferite mediului economic şi a parteneriatelor internaţionale în domeniile de specializare inteligentă.

Centrul de Transfer Tehnologic "Smart Industries" este conceput ca un hub educaţional şi de cercetare menit să aducă împreună omul şi tehnologia. Acesta pune accent pe procesele de lucru moderne, în special în industriile automotive şi medicale, şi facilitează colaborarea dintre mediul universitar, institutele de cercetare şi întreprinderile mici şi mijlocii. Spaţiile moderne includ laboratoare, săli de conferinţe, zone expoziţionale şi birouri dedicate cercetării şi inovării, fiind deschise atât pentru institutele de cercetare supraregionale, cât şi pentru companiile regionale interesate de colaborări tehnologice.