Orașul reședință de județ unde primarul, care a stat doi ani la pușcărie, și-a văzut visul cu ochii: "păcănelele" rămân în municipiu

2 minute de citit Publicat la 17:11 07 Apr 2026 Modificat la 17:12 07 Apr 2026

Consilierii din Râmnicul Vâlcea au votat propunerea primarului Mircia Gutău și au lăsat sălile de "păcănele" să funcționeze în continuare în oraș.

Sălile de jocuri de noroc licențiate își vor desfășura în continuare activitate în municipiul Râmnicu Vâlcea. Decizia a fost luat marți de consilierii municipali, la propunerea primarului Mircia Gutău.

Hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată cu 13 voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

Primarul a argumentat că o interdicție a "păcănelelor" ar fi dus la pierderi economice importante pentru oraș.

"Acest sector de activitate asigură, în mod direct, un număr semnificativ de locuri de muncă - 948 numai în Râmnicu Vâlcea - la care se adaugă cele indirecte, aferente industriilor conexe.

O eventuală restrângere semnificativă a activității ar putea conduce nu doar la pierderea locurilor de muncă directe, ci și la afectarea acestor sectoare conexe, cu efecte economice în lanț la nivel local.

Aceste activități de jocuri de noroc trebuie să se desfășoare într-un cadru care poate fi controlat de autoritatea publică locală, după anumite reglementări clar stabilite, în acord cu specificul și realitățile municipiului", se arată în raportul care însoțește proiectul de hotărâre.

În completarea acestei hotărâri, conducerea municipalității urmează să elaboreze un regulament prin care se vor stabili reguli clare de funcționare a acestor săli de jocuri de noroc, care va fi pus în dezbatere publică.

În prezent, în Râmnicu Vâlcea funcționează aproximativ 97 de locații de tip cazinouri, săli de jocuri și agenții de pariuri.

Primarul s-a opus de la început scoaterii păcănelelor din oraș

Anterior ședinței de marți, 7 aprilie, primarul Mircia Gutău s-a declarat împotriva interzicerii sălilor de jocuri de noroc în oraș și a promis, cu cuvintele sale, o variantă care "să împace și capra și varza", a consemnat Agerpres.

El a precizat că nu va urma "modelul Slatina" (unde au fost interzise jocurile de noroc, cu excepția celor organizate de Loteria Română, n.r.).

"Veți vedea un regulament cum nu ați mai văzut. Toată lumea dă exemplul Slatinei. Eu nu o să iau niciodată exemplu de la Slatina pentru Vâlcea.

Eu merg către Sibiu, către Cluj, orașe care s-au dezvoltat și orașe care știu (...) Mă gândesc și la zecile, sutele de locuri de muncă și mă gândesc și la cetățeni (...)

Nu o să fiți mulțumiți toți, dar 80% cu siguranță veți fi mulțumiți: și cetățenii, și cei care lucrați în acest domeniu", spunea Mircia Gutău în urmă cu două săptămâni.

Cine este primarul din Râmnicu Vâlcea

Conform informațiilor disponibile din surse deschise, Mircia Gutău a fost ales primar al municipiului Râmnicu Vâlcea în 2004 și reales ulterior, conducând administrația locală până în 2010.

Mandatul de atunci a fost întrerupt în urma unor anchete anticorupție începute în 2006, care au fost urmate de condamnări.

Astfel, Gătău a fost condamnat definitiv în 2010 de Înalta Curte de Casație și Justiție, după un proces în care procurorii l-au acuzat pe primar că ar fi cerut 50.000 de euro mită unui om de afaceri pentru a-i elibera un certificat de urbanism.

El a executat un an și opt luni, fiind eliberat condiționat. S-a plâns ulterior la CEDO și a obținut rejudecarea procesului pentru luare de mită, fiind achitat în 2018 tot de către Curtea Supremă.

Ulterior, Gutău a dat statul român în judecată, solicitând peste 10 milioane de euro drept despăgubiri pentru "prejudiciile morale" suferite în urma anchetei și procesului inițial.

Procesul s-a tranșat la Înalta Curte, care a decis însă despăgubiri într-un cuantum mai mic de 50.000 de euro.

Mircia Gutău a candidat în 2024 din partea PSD pentru cel de-al cincilea mandat de primar, pe care l-a câștigat în fața contracandidaților de la PNL și AUR.