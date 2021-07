Gestul emoționant al unui polițist ajuns la accidentul de la Mihăiești. Imaginea cât 1000 de cuvinte

George Rus se afla la audierea a două persoane atunci când a aflat de la un localnic de producerea accidentului din Mihăiești.

Cursa contracronometru a început atunci pentru el și în doar 3 minute a reușit să ajungă la locul incidentului. În timp ce se afla deja pe drum, a primit apelul pe 112 care îl informa de tragedia produsă.

”Imediat după ce am ieșit din post, după aproximativ 200 de metri de mers, m-au sunat colegii de la Baciu pentru a mă informa de producerea accidentului. Le-am comunicat că știu de producerea lui și mi-am continuat deplasarea. La locul accidentului am găsit autoturismul avariat din toate părțile, fiind pe axul drumului, și am mers să evaluez starea victimelor”, a spus George Rus.

Preotul aflat la volan a murit pe loc, în timp ce soţia sa, în vârstă de 39 de ani, dar şi fetiţa de 4 ani, au rămas încarcerate.

”Un cuplu mi-a semnalat că în autoturism se mai afla și o fetiță, dar care a fost scoasă din mașină de către martori. Asta s-a petrecut până la sosirea mea la locul accidentului”, a povestit polițistul.

Polițistul a stat lângă femeie până a fost preluată de elicopterul SMURD

George Rus a explicat apoi de unde a reușit să facă rost de umbrela pe care a ținut-o deasupra capului femeii încarcerate, pentru a o proteja de soarele arzător, până când aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD.

”Fetița a fost poziționată de către martori în afara părții carosabile, întinsă, la aproximativ 5 metri de autovehiculul avariat și având mai multe persoane în jur. Aveau două umbrele pentru a o feri pe fetiță de soare. Le-am solicitat o umbrelă să o protejez pe femeie de soare. Soarele era extrem de puternic, eu efectiv simțeam că îmi ard picioarele”, a explicat acesta, potrivit ziarulclujean.ro.

Gestul său a trecut neobservat de către cei de la fața locului, sau în presă, dar a reușit să demonstreze faptul că a fi în slujba semenilor înseamnă chiar și să le ții o umbrelă deasupra capului atunci când este nevoie.

Operațiunea de descarcerare a durat 30 de minute

”Femeia era conștientă. Până să ajungă echipajele de prim ajutor, cu o mână țineam umbrela și cu cealaltă am ținut-o de umăr și am încercat să o încurajez să reziste. I-am spus în mod repetat să nu-și irosească energia și puterea că are nevoie de ele. Când au ajuns echipajele de prim ajutor și au văzut că o protejez pe victimă, salvatorii s-au instalat rapid și au început descarcerarea din autovehicul.

La sosirea echipajelor de prim ajutor eu eram lângă femeie, dar pentru a nu îi încurca pe pompieri m-am mutat pe partea opusă. Toată operațiunea a durat aproximativ 30 de minute”, a mai spus George Rus.

Gestul său a pornit din neputința de a o ajuta pe femeie în alt mod. Acesta a dezvăluit că este primul accident atât de grav la care a asistat.

”A fost o imagine traumatizantă. Cred că este cel mai grav accident rutier la care am fost prezent. M-am simțit neputincios pentru că victima era încarcerată și nu aveam ce să fac, nu o puteam ajuta în niciun fel”, a mărturisit polițistul.

”Martorii sunt adevărații salvatori”

George Rus nu consideră că el este eroul în această situație și spune că adevărații salvatori au fost martorii de la fața locului care au avut acele umbrele cu ei.

”Martorii și celelalte persoane de la fața locului, până la sosirea echipajelor, s-au ocupat de copilaș. Pot spune că martorii, ori cuplul acela care a scos fetița, ei sunt adevărații salvatori, până la sosirea echipajelor de prim ajutor”, a spus el.

”Nu contează cât de greu este, dacă lucrezi în slujba oamenilor cinstiți”, a spus George.

Un preot din Sălaj a murit instantaneu, iar soţia sa şi un copil de patru ani au fost grav răniţi, după ce Loganul pe care acesta îl conducea a fost spulberat de un camion, într-un cumplit accident în Mihăieşti, judeţul Cluj.

Preotul greco-catolic Anton Cristian Biru, în vârstă de 41 de ani, se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, împreună cu soţia sa, asistentă medicală, şi o fetiţă în vârstă de patru ani.

Impactul, surprins de camera de bord montată pe o maşină care circula în spatele Loganului, a fost unul extrem de violent.

Maşina a fost distrusă în totalitate în urma accidentului, iar pompierii s-au chinuit zeci de minute să scoată victimele din fiarele contorsionate.

