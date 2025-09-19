Poliţiştii au descoperit o reţea de hoţi de trotinete din Bucureşti. Prejudiciul se ridică la 30.000 de euro

Mașină de Poliție aflată în misiune cu luminile de la girofar aprinse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O rețea de hoţi a provocat un prejudiciu de 30.000 de euro după ce infractorii au vândut acumulatoarele trotinetelor pe care le-au furat de pe străzile Capitalei. Grupul infracțional a fost destructurat de Poliţie. Anchetatorii spun că membrii grupării acţionau mai ales pe timp de noapte, informează Antena 3 CNN.

Hoţii sustrăgeau trotinetele electrice, le demontau, pentru a valorifica apoi separat acumulatorii, pe care îi vindeau pe Internet. Poliţiştii au pus în aplicare 6 mandate de percheziţii domiciliare. Sunt cercetate fapte de furt calificat şi conducere fără permis. De asemenea, anchetatorii au pus în aplicare şi 11 mandate de aducere.

Hoţii sunt acuzaţi că au furat un moped electric, o trotinetă electrică, dar şi acumulatorii a 49 de trotinete electrice. Prejudiciul estimat este de 30.000 de euro. La percheziţii, oamenii legii au găsit şi o femeie care era urmărită internaţional.

Fără trotinete electrice la Piatra Neamţ

Primăria din Piatra Neamţ retrage acordul de amplasare pe domeniul public pentru trotinetele electrice. Decizia autorităților vine după ce un adolescent de 15 ani a murit. În primele 7 luni din 2025, în toată ţara s-au produs peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice implicate.

„La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală (...) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului", conform Poliţiei, relatează Agerpres.