Poliţistul, acuzat că a condus beat şi a rănit trei femei după ce a făcut accident în Constanţa, a fost reţinut

Tânărul poliţist este din Gorj și a fost repartizat pe litoral în urmă cu un an. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Poliţistul de 21 de ani, acuzat că a condus sub influenţa alcoolului şi a rănit trei femei după ce a provocat un accident grav în Constanţa, a fost reținut pentru 24 de ore. Iniţial, agentul a fugit de la locul faptei, dar, ulterior, s-a prezentat la secție, unde a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Incidentul rutier a avut loc în timp ce tânărul poliţist se afla în timpul liber şi se întorcea de la club împreună cu un coleg. Camerele de supraveghere instalate în zonă au surprins atât momentul impactului, cât și tentativa agentului de a scăpa. În prezent, el este cercetat penal pentru vătămare corporală, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

În vârstă de 21 de ani, poliţistul de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan în dimineaţa zilei de duminică, iar într-un sens giratoriu din Constanţa, el s-a izbit de o maşină în care se aflau trei femei. În urma impactului, cea din urmă a fost proiectată în stâlp.

În unele imagini filmate de camerele de supraveghere se vede momentul în care autoturismul alb, pe care o conducea agentul şi care a derapat după primul impact, lovește în viteză două vehicule parcate pe marginea drumului. Apoi, pe filmare se observă şi când el iese din maşină și o ia la fugă împreună cu prietenul care îl însoțea şi se afla în dreapta lui. Tânărul poliţist este din Gorj și a fost repartizat pe litoral în 2024.

După ce a fugit de la locul incidentului rutier, polițistul de 21 de ani s-a prezentat singur la sediul Poliției ca să îl anunţe.

În urma impactului violent, trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea prezentau traumatisme minore, erau conștiente și au fost duse la Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța pentru investigații suplimentare.

IPJ Constanța a transmis că se delimitează de fapta agentului și că a fost demarată o anchetă internă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.