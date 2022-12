Prețul amețitor al unei chirii din Cluj: ”2.000 de euro pe lună e un preț ok. Pe pământ m-ar interesa”

Prețurile chiriilor din Cluj sunt din ce în ce mai mari. O agenție imobiliară a reușit să șocheze cu prețul de 2.000 de euro pe lună pentru o casă în Cluj.

Sursa foto: Getty Images

În anunțul postat pe un grup de chirii de pe Facebook se menționează faptul că este o casă cu 3 dormitoare decomandate, două băi, cameră de zi cu bucătărie și curte proprie de 500 de metri pătrați.

Până aici totul bine, dar prețul este cel care i-a șocat pe internauți: 2.000 de euro pe lună.

Imobilul se află în zona Iulius Mall, pe strada Constantin Prezan și are o suprafață utilă de 150 de metri pătrați.

Pentru că românii știu să facă haz de necaz, postarea a devenit virală în scurt timp, iar comentariile de la postare au fost mai mult decât amuzante.

”După 5 ani devin proprietar?”, a întrebat curios un internaut.

”Sunt interesat! Vă rog să mă sunați”, ”Dacă doresc să închiriez doar casa din poze, nu toată strada, cât ar costa?”, ”Mai ieftină îi rata la bancă pentru o casă nouă”, ”Cine are bani să își permită să dea atâta pe o chirie cred că are deja casă”, ”2.000 de euro pe lună este un preț ok. Pe pământ m-ar interesa care ar fi prețul. Mulțumesc”, au fost câteva dintre reacțiile ironice ale oamenilor.

”Wow! Unde stăteam noi în Anglia nu plăteam nici măcar €1.000; și hai să îți zic cam cât e salariul pe acolo (că se pare că te crezi în Dubai), cel puțin £1.500 (nu confunda lirele cu euro; aici am spus lire). Și tu ai atâta tupeu să ceri 2.000 €, pe ce? Și la ce salarii? Aveți atâta tupeu!”, a spus un alt utilizator revoltat.