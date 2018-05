Primăria Generală va finanța anveloparea termică a unor blocuri din sectoarele 3, 4 și 6

Municipiul Bucureşti va prelua documentaţia tehnico-economică pentru 101 blocuri din sectorul 3, 16 blocuri din sectorul 4 şi 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice.



Conform unor proiecte de hotărâre adoptate joi de CGMB, finanţarea urmează să fie asigurată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.



Valoarea totală (exclusiv TVA) pentru cele 101 blocuri din sectorul 3 este de 148,2 milioane lei; pentru cele 16 blocuri din sectorul 4 - 31,5 milioane lei, iar pentru cele 15 blocuri din sectorul 6 este de 37 milioane de lei.



La începutul şedinţei CGMB, primarul general Gabriela Firea a declarat că una dintre principalele probleme relevate în cercetările sociologice realizate de Primărie este aceea că bucureştenii îşi doresc o accelerare a procesului de reabilitare termică.



"Noi nu am făcut niciun fel de diferenţe, am trimis adrese şi am discutat aceste aspecte în cadrul întâlnirilor. Deocamdată vă supunem atenţiei ceea ce am primit ca şi proiecte până în acest moment. Prima etapă a programului municipal de reabilitare termică va cuprinde 550 de blocuri, dar acest program va continua. Primim solicitări nu doar prin intermediul primăriilor de sector, ci asociaţiile de proprietari pot să ne transmită direct solicitarea ca Primăria Generală să finanţeze şi să realizeze reabilitarea blocurilor. 80% din sumă achită Primăria Capitalei, 20% asociaţia de proprietari. Fac această precizare pentru că sunt sute de asociaţii de proprietari care ne-au întrebat dacă pot să transmită direct, cu semnăturile de rigoare şi cu proiectele realizate, către noi aceste solicitări", a spus edilul general.



În expunerea de motive se arată că Municipiul Bucureşti doreşte să vină în sprijinul primăriilor de sector care nu dispun de fonduri suficiente pentru realizarea obiectivelor propuse în vederea finalizării lucrărilor privind creşterea performanţei energetice a blocurilor. Potrivit aceleiaşi surse, creşterea performanţei energetice a blocurilor are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.