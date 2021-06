Protest la mina Băiţa din Bihor. Directoarea şi ortacii ameninţă cu greva foamei: "Vrem doar dreptul la muncă"

Este vorba despre 70 de angajaţi, în frunte cu directorul general al societăţii care au intrat în greva japoneză. Ei ameninţă cu greva foamei, în semn de protest faţă de refuzul Agenţiei Naţionale pentru Reurse Minerale şi al Minterului Economiei de a elibera permisul de exploatare pentru cariera de calcar de la suprafaţă, astfel ca societatea să îşi poată continua activitatea.

Oamenii împreună cu directorul general coboară în fiecare zi, în rapel, pe corzi de alpinist, pe stâncile din faţa carierei şi timp de două ore şi jumătate rămân acolo.

Ce nemulţumiri au minerii şi reprezentanţii minei din Bihor

Protestul de la Băiţa este motivat prin faptul că din 2019, Agenţia Naţională pentru Reurse Minerale refuză să emită permisul de exploatare pentru perimetrul în care se află cariera.

Concret, a primit aviz de exploatare, însă doar pentru subteran, nu şi pentru zona de suprafaţă. Astfel, în absenţa acestui permis de exploatare, activitatea companiei se rezumă la prelucrarea calcarului deja extras care în trei luni de zile se termină şi astfel, în trei luni de zile societatea riscă să se închidă.

Directoarea şi minerii s-au blocat în cariera de la mină, marţi, pe termen nelimitat, "până la sosirea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), Daniel Grigoroiu-Norocel, şi a ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui", potrivit anunţului făcut de reprezentanţii companiei.

"Pe de o parte, din 2015, ni s-a comunicat că perimetrul în care se află cariera de calcar este cuprins în licenţa de exploatare. Când am solicitat licenţă de exploatare, ni s-a spus că documentul e valabil doar pentru subteran, iar pentru exploatarea de la suprafaţă ne trebuie permis separat. Practic, ni s-a interzis dreptul de a munci, ne blochează toată activitatea", a declarat, pentru ebihoreanul.ro, directorul comercial al companiei, Lucian Popa.

Elena Miclea, administrator mina Băiţa: "Vrem doar dreptul la muncă"

"Am trimis toate documentaţiile necesare pentru obţinerea actului de reglementare de la ANRM Bucureşti, însă nu am primit niciun răspuns. Am avut un comportament normal faţă de statul român şi corect. Plătim ultimul leu datorat. Nu am cerut nicio favoare, nu am solicitat nicio facilitate fiscală. Vrem doar dreptul la muncă. În schimb, nu am primit nimic, decât refuzul funcţionarilor ANRM şi al Ministerului Economiei de a ne acorda acest drept la muncă. Am trimis zeci de memorii din 2019 până acum şi nu am primit niciun răspuns", a spus Elena Miclea, administrator mina Băiţa, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

Maria Trip, directorul minei Bihor: "După ce am cerșit la toate ușile caselor mari trag concluzia că suntem numere"

„Au trecut atâția ani s-au făcut demersuri la toate culorile politice fără niciun rezultat. După ce am cerșit la toate ușile caselor mari trag concluzia că suntem numere. Ori dacă suntem doar numere vreau să vină domnul președinte al Agenției Naționale a Resurselor Minerale și domnul ministru al IMM-urilor să ne spună de ce nu avem dreptul să muncim în țara noastră. De aceea am ales să am această experiență unică în viața mea. Și recunosc ca mi-a fost foarte frică. Nu o să renunț la această formă de protest până nu vin acești indivizi plătiți și din banii muncitorilor noștri și din sudoarea muncii noastre. Suntem sfidați cu nerușinarea caracteristică ca niște sclavi pe plantație. Nu am să cobor până nu vin acești indivizi să le spună oamenilor de ce nu avem dreptul la muncă în țara noastră”, a spus Maria Trip, directorul general al societăţii Băiţa Bihor SA, în timp ce se afla blocată în carieră, pentru jurnalistul independent Horia Dumitraș.

