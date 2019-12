Răsturnare de situație în cazul tinerei mămici din Brăila care a murit după ce a născut

Potrivit raportului IML, medicii ar fi uitat să îi îndepărteze un rest din placentă din corp, în acest caz fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Însă acum apar noi informații despre tânăra mămică din Brăila, în vârstă de 19 ani, care a murit la doar o lună de când a dat naștere unei fetițe.

Inițial, s-a spus că fata a murit din cauza septicemiei cauzate de o bucată de placentă rămasă în uter, după ce a născut. Acum, în urma autopsiei, s-a aflat că Ana Maria a murit din cauza unor modificări la nivel uterin, mai exact o hemoragie post-partum.

“In rezultat apare faptul ca moartea Anei-Maria a avut ca punct de plecare modificari la nivel uterin. Este vorba de o hemoragie post-partum, printr-o subinvolutie de situs placentar. Trebuia cineva sa ii spuna ca trebuie sa vina la control, dupa nastere. Ideea este ca, in momentul in care a ajuns la spital cu starea pe care a avut-o, ar fi trebuit in primul rand sa se faca un examen ginecologic si dupa aceea sa o trimita in alte parti.

Citește și: Ana Maria, o tânără de 19 ani, a murit la o lună după ce a născut. Medicii i-au uitat o bucată de placentă în corp

Starea ei a fost rezultatul unei complicatii post partum. Ea dupa nastere a plecat bine, acasa. Evenimentul a avut loc la trei saptamani dupa momentul nasterii. In foaia de la maternitate apare scris ca medicii au observat ca face o hemoragie, au facut control manual al cavitatii uterine, au scos cheagurile si resturi placentare, dupa care au facut si un chiuretaj al cavitatii, au pus oxiton ca sa accelereze contractia uterina in vederea hemostazei, iar dupa cateva zile femeia a plecat bine, acasa. Insa, se pare ca, in perioada urmatoare lauza nu a urmarit sau a ignorat niste semne.

Am aflat ca se simtea rau, era palida si spunea ca oboseste. Femeia a pierdut sange incet, incet, pentru ca subinvolutia de situs placentar determina o hemoragie mai putin zgomotoasa si, in timp, prin aceasta hemoragie cronica, in uter au aparut zone de necroza iar de acolo a aparut coagularea intravasculara diseminata, si in final, sepsisul. Evolutia Anei-Maria A FOST IMPREVIZIBILA, sunt niste cazuri rare. Pe mine m-a durut momentul in care a venit la UPU si la 19 ani, o lauza, este etichetata cu lumbago acut si trimisa la reumatologie. Parerea mea este ca, daca ar fi fost trimisa la ginecologie ar fi existat o sansa. Dar aceasta plimbare de la UPU la REUMATOLOGIE i-a fost fatala“, a declarat medicul legist, Gina Ilie, pentru Infobraila.