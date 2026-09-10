Râul Olt, poluat de șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Constructorul turc a fost amendat cu 40.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 16:41 10 Sep 2026 Modificat la 16:42 10 Sep 2026

Niște pescari de pe Valea Oltului au găsit o conductă care varsă apă uzată în râu. Sursa foto: Agerpres

Un control al Administrației Bazinale de Apă Olt a confirmat un caz de poluare a râului Olt, în zona localității Câineni, județul Vâlcea. Apele uzate provin de la organizarea de șantier a Autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 2 Boița-Cornetu, iar operatorul a fost amendat cu 40.000 de lei, potrivit unui răspuns transmis publicației Turnul Sfatului.

Potrivit sursei citate, controlul a avut loc în data de 1 septembrie, în comuna comuna Câineni, în urma unei sesizări.

Inspectorii au descoperit că pe amplasamentul șantierului funcționează birouri administrative, grupuri sanitare, un spațiu pentru prepararea și servirea mesei, precum și o stație de betoane alimentată cu apă din două foraje subterane, fiecare cu o adâncime de 90 de metri.

Silviu Gheorghe Boțone, directorul ABA Olt, a precizat că firma care operează șantierul a fost amendată cu 40.000 de lei.

Ce au descoperit specialiștii de la Apele Române

Apele uzate menajere sunt colectate și trecute prin două stații de epurare, apoi pompate printr-o rețea de canalizare care traversează DN7 și se descarcă în râul Olt.

Separat, apele tehnologice rezultate din spălarea autobetonierelor și a malaxorului sunt direcționate, printr-un canal betonat, către un decantor tricompartimentat. Ulterior, efluentul preepurat este evacuat în Olt prin același colector.

La control, inspectorii au descoperit că nu funcționa stația de betoane, iar pe amplasament se efectuau lucrări de curățare a canalului și a decantorului, care conținea însemnată de șlam. Concret, instalația nu poate decanta materiile în suspensie la capacitatea pentru care a fost proiectată.

Ulterior, a fost prelevată o probă de apă, iar raportul a indicat că era depășite valorile-limită la trei indicatori: CCO-Cr, amoniu (NH4) și agenți de suprafață anionici.

Astfel, potrivit ABA Olt, autoritățile au dispus remedierea deficiențelor constatate pe șantier, iar măsurile au început să fie aplicate chiar din ziua controlului.