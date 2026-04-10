Sat de vacanță tradițional în inima Clujului: încep lucrările de modernizare la primul muzeu etnografic din România

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, înființat în 1929, este primul muzeu în aer liber din România. Foto: www.muzeul-etnografic.ro

Unul dintre cele mai importante locuri unde tradițiile românești sunt păstrate vii intră într-un amplu proces de modernizare. Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, primul muzeu în aer liber din România, va fi revitalizat cu fonduri europene de peste 23 de milioane de lei. Autoritățile promit un spațiu modern, interactiv, dar care nu pierde nimic din autenticitatea satului românesc.

Consiliul Județean Cluj a scos la licitație lucrările de revitalizare pentru Parcul Etnografic, parte a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Proiectul vizează transformarea zonei într-un spațiu modern de recreere și educație, cu activități interactive și facilități pentru public.

„Acest proiect presupune lucrări ample de modernizare și de extindere a acestui parc care se întinde pe aproximativ 1,3 hectare. Este un proiect de aproximativ 23 de milioane de lei



Va fi o nouă zonă superbă a Clujului, o combinație între pădure, spațiu verde și locuri de agrement pentru pentru tineri și nu numai pentru spectacol, evenimente, festivaluri”, a explicat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În timpul lucrărilor parcul vechi va fi protejat. „Actualul parc vechi, unde avem casele aduse din toată România, unde avem tradiția noastră, va fi protejat și păstrat întocmai”, a spus Tișe.



După finalizarea lucrărilor, vizitatorii vor putea participa la ateliere de ceramică, prelucrare a lemnului sau textilelor, dar și la activități culinare tradiționale.

Noul „sat de vacanță” va include o bucătărie tradițională, o șură de joc pentru evenimente, un cuptor de pâine, un magazin cu produse locale, dar și un pavilion pentru activități culturale.

În apropiere vor fi amenajate o scenă în aer liber și un loc de joacă pentru copii, iar pădurea Hoia va fi integrată în proiect ca zonă de agrement.

Vizitatorii salută inițiativa și spun că modernizarea ar putea atrage și mai mulți turiști.

„Parcul în sine e interesant. Eu sunt din București și am văzut așa, în linii mari, realitățile transilvănene. Muzeul e superb. Poate un pic de tehnologizare”, a spus un tânăr.

„Mi se pare o idee foarte bună, adică acea zonă este cu foarte mult potențial. Chiar mergeam pe timpul verii acolo și e o zonă foarte plăcută de făcut o drumeție, de mers, de făcut grătar”, a spus și un clujean.



Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, înființat în 1929, este primul muzeu în aer liber din România. Se întinde pe 16 hectare și reconstituie fidel viața satului tradițional, cu gospodării și instalații autentice din Transilvania, unele datând încă din secolul al XVII-lea.