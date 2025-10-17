Sectorul 6 trimite ajutoare vecinilor afectați de explozia din Rahova și se oferă să preia elevii de la Liceul Bolintineanu

1 minut de citit Publicat la 13:25 17 Oct 2025 Modificat la 14:02 17 Oct 2025

Sectorul 6 trimite ajutoare vecinilor afectați de explozia din Sectorul 5. Sursa foto: Facebook/ Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 a anunțat că va trimite ajutoare în Sectorul 5, după explozia devastatoare din blocul de locuințe care a avut loc vineri în cartierul Rahova.

O explozie puternică produsă într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, a provocat o tragedie de proporții. Deflagrația a distrus complet două niveluri ale clădirii și a făcut nu mai puțin de 17 victime: 14 răniți și 3 persoane decedate, printre care și o femeie însărcinată. Zeci de salvatori caută în continuare supraviețuitori printre dărâmături, cu ajutorul câinilor special antrenați.

Peste 100 de persoane au fost evacuate și nu mai pot reveni în locuințe. În sprijinul acestora a venit și Primăria Sectorului 6, care s-a mobilizat imediat pentru a oferi sprijin comunității vecine.

„Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”, a transmis primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Oferim hrană și apă din rezervele Băncii Locale de Alimente Sector 6, haine și rechizite prin SocialXchange. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutorul celor afectați.”

Primăria Sectorului 6 a anunțat și disponibilitatea de a prelua elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, grav afectat de explozie, pentru a le asigura continuarea cursurilor în condiții sigure. Structurile ADPDU și Salubrizare Sector 6 sunt, de asemenea, pregătite să intervină.