Silviu era într-o parcare din Arad când a văzut o tânără într-o mașină de lux. Când a zărit ce face aceasta, a crezut că nu vede bine: "Auzi, băiețaș, du-te vezi de treaba ta"

Un locuitor din Arad a avut parte de o întâmplare ciudată într-o parcare din oraș.

„Evenimentul a avut loc în fața sediului OCPI Arad. Când ajung la mașină, constat că îmi va lua mult mai mult timp să ies din parcare pentru că un Mini a parcat chiar în spatele autoturismului meu. Am așteptat cinci minute după care am început să întreb lumea dacă știe a cui e mașina. M-am adresat unui angajat al serviciului de pază, care a întrebat pe toată lumea, dar în zadar. Era și o doamnă acolo care a auzit problema dar nu a scos un cuvânt. Ies din nou afară și mai aștept alte minute, când apare doamna respectivă și surpriză, dânsa era proprietara mașinii. Chiar când a apărut eu făceam aceste poze și cu un ton nervos a urlat în gura mare: «Poate să îmi facă 1000 de poze că nu mă interesează». M-am adresat dânsei întrebând-o dacă i se pare normal gestul? Replica a fost: «Tu nu știi cum e să vii de două ori pe zi la cadastru!> I-am spus că și eu am făcut două ture ca să găsesc un loc de parcare, dar nu mi-am permis să blochez pe nimeni. Deși am peste 30 de ani, mi-a mai dat o ultimă replică: «Auzi baiețaș, du-te vezi de treaba ta. Ce vrei, alții sunt mai nesimțiți»”, a povestit Silviu, pentru Aradonline.