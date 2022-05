Situaţie revoltătoare într-o comună din Sălaj! Peste 30 de morminte au fost profanate

În localitatea Meseşenii de Jos 33 de morminte au fost profanate.

Mai multe persoane au sesizat faptul că miercuri dimineaţa, pietrele funerare din cimitir sunt rupte, puse la pământ de persoane necunoscute.

Acum un an au mai fost distruse morminte, însă nu atât de multe ca în acest an. Localnicii au solicitat ajutorul politiei care au facut măsurători şi au deschis dosar penal pentru distrugere.

Chiar dacă cimitirul este împrejmuit şi pe poartă se pune lacăt, de multe ori gardul se rupe şi intră oamenii care distrug mormintele.

"Cimitirul Reformat din Meseşenii de Jos este vandalizat în fiecare an, profanând morminte, distrugând tot ce au in cale. Am facut sesizări în fiecare an, însă procurorii au respins şi am ajuns în situaţia în care nu mai avem nicio cale prin care să rezolvam această problemă", a declarat Kovacs Vasile, viceprimarul comunei Meseşenii de Jos.

Polițiștii au întocmit dosar penal, pentru profanare de morminte și continuă cercetările pentru identificarea autorilor.

Profanarea de morminte este considerată o infracţiune contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate.

Conform legii, profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.