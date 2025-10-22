Șofer fără permis, prins la volan cu o alcoolemie record, de 4,05 g/l alcool în sânge, la Brăila

Un șofer din Brăila a fost reținut de polițiști după ce a condus cu o alcoolemie de de 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma prelucrării probelor biologice, s-a stabilit că acesta avea o alcoolemie record de 4,05 g/l alcool în sânge. Mai mult, șoferul avea permisul suspendat, potrivit presei locale.

Pe data de 20 octombrie, polițiștii au reținut un bărbat, de 45 de ani, din județul Brăila, pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că are dreptul de a conduce vehicule suspendat.

De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de bărbatul în cauză.