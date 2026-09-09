Şoferii din Bucureşti pot plăti parcarea pe locurile albastre ale PMB şi prin opţiunea programată şi cea automată. Cum funcţionează

Locurile albastre din București sunt locuri de parcare cu plată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ PMB

Compania Municipală Parking București a transmis, miercuri, că, pe lânga plata clasică, prin SMS, a locurilor de parcare albastre din Capitală, şoferii pot achita tariful şi prin alte două opţiuni: plata programată şi plată automată. Instituţia a explicat cum funcţionează acestea în aplicaţie.

Tariful, fără comision, pentru parcarea pe un loc albastru în Bucureşti este de 5 lei/oră.

"Știai că poți achita parcarea prin două metode simple și foarte la îndemână direct din aplicația Parking București? Aplicația noastră oficială îți permite să achiți parcarea fără comision, astfel că tariful rămâne cel stabilit: 5 lei/oră.

Iar două funcții foarte utile sunt plata programată și plata automată.

Cu plata programată, poți seta plata în avans, astfel încât să nu mai fii nevoit să te ocupi de ea în momentul în care parchezi.

Opțiunea de plată automată îți permite să folosești cronometrul din aplicație pentru a înregistra timpul petrecut în parcare și a ști exact cât ai stat, ca să știi cât plătești.

De asemenea, ai la dispoziție și funcția de Top-Up, prin care îți poți încărca portofelul din aplicație cu credite. Astfel, poți plăti parcarea direct din soldul disponibil, fără să mai introduci datele cardului de fiecare dată", a transmis Compania Municipală Parking București.

În Bucureşti, se testează şi noile trecerile de pietoni inteligente

Administrația Străzilor București a anunţat, marţi, că a implementat primul proiect pilot care folosește tehnologia inteligentă pentru a proteja pietonii la traversare. Noul sistem a fost instalat deja în Sectorul 1, Şoseaua Chitila la intersecţia cu Strada Prahovei. "Sistemul inteligent de siguranță pentru treceri de pietoni transformă radical infrastructura stradală prin soluții active", au transmis autorităţile.

Administrația Străzilor București a explicat şi de ce era nevoie de un nou sistem de semaforizare în preajma trecerilor pentru pietoni: "Trecerile clasice nu mai fac față la traficul intens din București. Șoferii sunt obișnuiți cu semnalizarea continuă și observă pietonii mult prea târziu".