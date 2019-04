Strigătul de ajutor al unui înger cu aripi frânte! Mihai are 17 ani și nu poți citi suferința pe chipul lui. Pe când avea trei ani, medicii le-au spus părinților ceva cumplit

foto: Vremea Nouă

Mihai Andrei Arcade are 17 ani, este în clasa a X-a la Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad si suferã de o boalã rarã si incurabilã! Are certificat de handicap gradul 1 cu însotitor, acesta fiind mama sa, Gabriela, care atât are pe lume: un singur copil si nicio o sansã pentru a mai avea altul. Mihai suferã de Sclerozã tuberoasã – sindrom Burneville de la trei ani, iar aceastã boalã l-a fãcut sã nu-si mai poatã folosi mâna dreaptã, asa cã el nu poate sã scrie! Foloseste la scoalã un laptop, la care tasteazã cu mâna stângã. Are nevoie urgentã de tratament, care costã 1500 de lei lunar, dar pãrintii sãi au ajuns sã nu mai aibã cum sã-si permitã acest tratament.

