Un tânăr de 35 de ani din Argeş, intubat în ziua când a devenit tată, a murit. "Nu a aflat că soţia lui a adus pe lume o minune"

El era intubat de apriximativ o săptămână, din ziua în care i s-a născut fiul.

Bărbatul era diagnosticat cu COVID-19 şi internat la secţia ATI a Spitalului de Urgenţă Piteşti.

Tânărul a ajuns în stare gravă la spital şi, în plus, nu era vaccinat şi avea comorbidităţi.

În urmă cu o lună, la Spitalul din Piteşti a murit cel mai tânăr pacient, o femeie în vârstă de 21 de ani.

Bărbatul mort astăzi este al doilea ca vârstă, având 35 de ani.

Cristina Cazacu, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Argeş, a scris pe pagina sa de Facebook o postare emoţionantă despre acest caz.

"E printre puținele dăți când folosesc pagina aceasta pentru a posta altceva decât copii, pisici, glume, flori, "râzăcioșenie". Nu că ar fi fost mereu totul lapte și miere, dar un zâmbet atrage alt zâmbet, iar scopul meu a fost, întotdeauna, să aduc bucurie.

Din păcate, acum e diferit. Când vezi că orice sacrificiu e în zadar, renunți și tu, un munte de speranță, să mai crezi. Mor oameni. Mulți sunt tineri, n-au apucat să ajungă la jumătatea drumului.

Medicii sunt neputincioși să-i salveze, în ciuda tuturor eforturilor. Scriu aceste rânduri îndeosebi pentru cei care încă nu cred în COVID.

Vă dau un singur exemplu, al unui tânăr care a ajuns târziu la spital. Foarte târziu. În ziua în care i se îndeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat.

Nu a apucat să afle că e tată. Noaptea trecută a murit. Am plâns. Am plâns ca pentru fratele meu, tatăl meu, oamenii mei cei mai dragi. Plâng și acum. Nu am crezut că vom ajunge aici, atât de departe.

Nu am crezut că noi, românii, vom fi atât de nepăsători. Destrăbălarea e la cote maxime, indiferent de oră, indiferent de consecințe. V-aș lua o zi în Secția ATI, să vedeți prețul dezmățului.

Mă opresc. Vă doresc ce vreau și pentru mine, să nu mai primesc, dar să nu mi se ia nimic din ce am!", a scris Cristina Cazacu, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Argeş, pe pagina de Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal