Un tânăr voluntar la SMURD Sibiu a fost ironizat când a intervenit să acorde primul ajutor într-un accident: „Tu ce te bagi, puștiule?”

Intervenţia lui Răzvan a fost povestită de Ministerul Afacerilor Interne pe pagina de socializare a instituţiei. Răzvan a fost sunat de o cunoștință că pe DN14 a avut loc un accident cu 3 mașini, în urma căruia mai multe persoane printre care şi doi copii au fost grav răniţi. Ajuns la faţa locului tânărul, voluntar SMURD Iaşi, a observat că mai mulți oameni erau strânși în jurul unei mașini contorsionate.

„Opriți-vă! Nu o mișcați până nu ajung paramedicii", le-a spus tânărul celor care încercau să scoată o femeie rănită, prinsă în interior.

Deranjați de remarca tânărului mai mulţi șoferi l-au apostrofat.

„Tu ce te bagi, puștiule? Nu vezi că e rănită? Trebuie să o scoatem! Ești cumva medic", a întrebat sfidător unul din cei prezenți.

„Nu sunt medic, dar am făcut cursul de voluntar SMURD. Am fost și la astfel de accidente! Nu știm ce răni are și poate îi agravăm situația", a răspuns hotărât tânărul care după ce a evaluat situaţia a coordonat întregul grup pentru a se asigura că toate victimele au cele necesare până la venirea echipajelor de salvare.

Intervenția a fost una promptă, iar toate victimele au fost transportate la spital, unde au primit îngrijiri și se află în afara oricărui pericol.

Răzvan a mai rămas câteva clipe, pentru a se curăța, moment în care a bărbatul care i se adresă se cu “puștiule” s-a apropiat de el şi-a cerut scuze.

Răzvan are 24 de ani și este voluntar SMURD de 1 an și două luni. În paralel, face școala de asistenți la Mediaș, fiind în anul trei. După absolvire, dorește să aibă o carieră în cadrul ISU, ca salvator pe ambulanță!

„Felicitări, Răzvane! Felicitări, “puștiule”! Îți dorim să îți îndeplinești visul! Noi suntem siguri că vei reuși", a transmis MAI tânărului.

