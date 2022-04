Taximetristul din România care a devenit viral, după ce o femeie a postat o poză cu bordul mașinii sale: "În toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva!"

Impresionată de device-urile dotate cu tehnologie de vârf cu care şoferul şi-a decorat bordul maşinii, clienta şoferului a publicat pe Facebook o poză care arată modul în care conduce, dar mai ales cât de mult iubeşte tehnologia.

În imagine se observă cum taximetristul urmărește fluxul de informații de pe cele 10 ecrane.

„Mă jur că în toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmăreşte fluxul de informaţii are omul. E Mediafaxul. Mi-e şi frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe”, a scris pe Facebook clujeanca Geanina Simion.

De asemenea, taximetristrul are și cont de TikTok, iar șoferul se pare că nu știe că în România este ilegal să folosească telefonul pe post de TV, în timp ce conduce.