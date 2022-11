Teroare într-un cartier din Timişoara. Ce distrugeri a făcut un traficant de droguri băut

Un individ băut a vandalizat scara unui bloc din Timișoara și a avariat o mașină parcată. Oamenii au sunat la 112.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Alerta la 112 a fost dată în jurul orei 5:30 dimineața de locatarii blocului din Timișoara vandalizat de individul amețit de alcool.

"Am fost treziţi de niște zgomote puternice, urlete, țipete. Am ieșit afară la ușă să văd ce se întâmplă și am observat un individ care arunca cu tot ce era în jurul lui. Trântea, țipa, amenința", spune un bărbat.

"În urma faptului că vecinul meu nu vrea să coopereze să-mi dea de pe cameră cine a intrat la bloc și-a spart și mi-au luat bunuri de acolo și în urma acestui fapt s-a supărat și a ieșit chestia asta.

Era puțin agitat într-adevăr, dar nu era agresiv. Îi pare rău, nu e mulțumit", spune o apropiată a individului.

În cele din urmă, scandalagiul de 44 de ani a fost imobilizat de polițiști, doar că n-a putut fi audiat, pentru că încă nu se trezise din beție.

"A fost condus la sediul secției și a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun", transmise IPJ Timiş.

Scandalagiul de 44 de ani e de mult certat cu legea. Are la activ mai multe condamnări, iar pe numele lui a fost emis un ordin de protecție.

Pe când avea doar 25 de ani a fost cercetat și pentru trafic de droguri.