Tinerii din Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, în cea de-a treia mobilitate europeană „L.O.C.A.L. EU – Study Tour 2026”

Participanții explorează diplomația, patrimoniul european și implicarea civică prin vizite oficiale, activități educaționale și întâlniri în România, Bulgaria și Grecia.

În această perioadă, 17 tineri din cadrul Consiliului Local al Tinerilor Alexandria, alături de coordonatori educaționali, participă la cea de-a treia mobilitate internațională din cadrul programului „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026”, un program educațional dedicat dezvoltării competențelor civice, europene și de leadership ale tinerilor.

După experiențele desfășurate în România, Ungaria și Austria, respectiv Polonia, Germania, Belgia și Ungaria, participanții se află acum în ultima etapă a programului, desfășurată în România, Bulgaria și Grecia. Această mobilitate le oferă oportunitatea de a explora teme precum diplomația, patrimoniul european, geopolitica, identitatea culturală, dezvoltarea durabilă și implicarea civică, prin întâlniri oficiale, vizite de studiu și activități educaționale.

Programul a debutat la Constanța, unde participanții au luat parte la activități de pregătire și consolidare a echipei, urmate de experiențe educaționale dedicate patrimoniului istoric al Dobrogei și provocărilor lumii digitale. În cadrul vizitei la Zbor Hub Constanța, tinerii au participat la un atelier dedicat echilibrului în viața digitală, prevenirii cyberbullying-ului și dezvoltării unor obiceiuri sănătoase de utilizare a tehnologiei.

În continuarea mobilității, delegația a ajuns în Bulgaria, unde a explorat patrimoniul istoric și cultural al orașului Nessebar, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, prin activități interactive și exerciții de explorare urbană.

În aceste zile, programul continuă în Grecia, unul dintre cele mai importante momente fiind vizita oficială la Consulatul General al României din Salonic. Aici, tinerii descoperă modul în care funcționează reprezentarea diplomatică a României în străinătate, diferențele dintre activitatea unui consulat și cea a unei ambasade, precum și oportunitățile pe care le oferă o carieră în diplomație și afaceri europene. Tot în Salonic, participanții explorează unul dintre cele mai importante orașe istorice ale Greciei și înțeleg modul în care patrimoniul și identitatea locală contribuie la dezvoltarea comunităților.

Experiența din Grecia continuă cu activități dedicate geopoliticii Mării Egee, patrimoniului cultural și economiei locale, prin dezbateri și exerciții interactive care îi provoacă pe tineri să analizeze teme actuale, precum protejarea patrimoniului, turismul sustenabil, dezvoltarea comunităților locale și politicile europene.

În perioada următoare, ultima parte a programului de mobilitate se va desfășura în Bulgaria, la Sofia, unde delegația va participa la o vizită oficială la Ambasada României în Republica Bulgaria, oferind participanților o nouă perspectivă asupra diplomației și relațiilor internaționale. Programul se va încheia cu o sesiune de reflecție și evaluare, în cadrul căreia tinerii vor analiza competențele dobândite și vor pregăti activitățile prin care vor împărtăși experiența acumulată în comunitatea din Alexandria.

Prin cele trei mobilități internaționale desfășurate în cadrul programului „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026”, participanții au avut oportunitatea de a vizita instituții europene și naționale, ambasade și consulate ale României, organizații de tineret, muzee și obiective de patrimoniu, transformând experiențele de învățare în instrumente concrete pentru implicarea civică și dezvoltarea unei noi generații de lideri locali cu perspectivă europeană.

Programul „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026” este implementat de Primăria Municipiului Alexandria și Consiliul Local al Tinerilor Alexandria și urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, diplomație, participare civică și cetățenie europeană în rândul tinerilor.

Despre CLTA

Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) oferă elevilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și de a influența deciziile care îi privesc direct.

CLTA a fost constituit în 2006 și, de atunci, liceenii și-au ales periodic reprezentanții, continuând tradiția implicării civice. Alegerea primarului și a consilierilor tineri simbolizează începutul unei noi generații de lideri, pregătiți să contribuie activ la viața comunității și să promoveze proiecte care să răspundă nevoilor și aspirațiilor colegilor lor, dar și să influențeze pozitiv dezvoltarea municipiului.

Misiunea Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria este de a reprezenta vocea elevilor din liceele din municipiu, de a încuraja implicarea civică a tinerilor și de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale.

Despre programul „L.O.C.A.L. EU”

Programul L.O.C.A.L. EU reprezintă o inițiativă strategică dedicată formării unei noi generații de lideri comunitari și urmărește dezvoltarea unei rețele transnaționale de tineri implicați civic, capabili să contribuie activ la dezvoltarea comunităților locale și la promovarea valorilor europene.

În cadrul acestui demers, elevii din Alexandria vor avea oportunitatea de a înțelege mai bine rolul diplomației românești, activitatea unei misiuni diplomatice și modul în care instituțiile statului român contribuie la consolidarea relațiilor europene și la sprijinirea comunităților de români din diaspora.