Toate traseele turistice din județul Prahova au fost redeschise oficial. Recomandările Salvamont pentru turiști

Redeschiderea traseelor a avut loc mai târziu decât în alţi ani / sursă foto: Getty Images

Salvamont Prahova a anunţat, joi, că toate traseele turistice montane din judeţ au fost redeschise în mod oficial, după ce ele au fost supuse unor verificări şi retuşuri.

„După ultimele verificări ale stării traseelor montane de mare altitudine din Bucegi şi efectuarea de retuşuri în zonele ce au necesitat unele intervenţii (repararea zonelor cu lanţuri de pe Jepii Mici si Jepii Mari, înlăturarea zăpezii din potecă La Cerdac, înlăturarea arborilor căzuţi pe trasee etc.), putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din judeţ", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Conform sursei citate, redeschiderea traseelor a avut loc mai târziu decât în alţi ani, în cazul celor de mare altitudine, din cauza cantităţii mari de zăpadă din această iarnă.

„Recomandăm turiştilor ce intenţionează să-şi planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, conditiilor meteo, programului instalaţiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat şi să dea dovadă de prudenţă în parcurgea traseelor turistice montane. În caz de urgenţă, contactaţi Salvamont Prahova prin 112 sau 0salvamont", precizează Salvamont Prahova.