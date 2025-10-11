Ultimul weekend cu Calea Victoriei pietonală. Bucureștiul se transformă într-un spectacol al luminii

<1 minut de citit Publicat la 10:34 11 Oct 2025 Modificat la 10:34 11 Oct 2025

Spotlight - Festivalul Internaţional al Luminii Bucureşti 2025 are loc în weekendul 10-12 octombrie. Sursa foto: Facebook/ TPBI

Ultimul weekend din acest an "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană" se încheie cu cea de a noua ediţie a Festivalului Internaţional al Luminii - SPOTLIGHT.

Sâmbătă şi duminică, participanţii la festival pot descoperi creaturi supradimensionate, clădiri istorice metamorfozate prin video mapping şi instalaţii contemplative ce provoacă reflecţii asupra modului în care relaţionăm unii cu ceilalţi.

Sub sloganul "Când arta se aprinde, oraşul te surprinde", Bucureştiul găzduieşte peste 20 de instalaţii şi proiecţii spectaculoase transformă Calea Victoriei, ARCUB - Hanul Gabroveni şi spaţiile partenere Promenada Mall, Mega Mall, Sky Tower într-un traseu nocturn spectaculos.

Tema acestei ediţii - "Simbioză" - propune o schimbare de perspectivă: de la competiţie la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii, precizează organizatorii.

"Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană" este un proiect al Primăriei Municipiului Bucureşti, organizat de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS, care redă oraşul comunităţii, transformând străzile în spaţii de întâlnire, cultură şi bucurie pentru toţi locuitorii Capitalei.