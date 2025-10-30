Un adolescent de 17 ani a rămas blocat pe Vârful Omu după ce a căzut și s-a rănit la coloană. 25 de salvamontiști încearcă să-l salveze

1 minut de citit Publicat la 20:56 30 Oct 2025 Modificat la 21:02 30 Oct 2025

Salvamontiștii din Brașov și cei din Prahova încearcă să-l salveze de pe munte pe adolescentul căzut lângă Vârful Omu. Foto: Salvamont Brașov

O intervenție dramatică a salvamontiștilor era în desfășurare joi noaptea, pentru recuperarea unui băiat în vârstă de 17 ani, care a căzut în timp ce urca spre Vârful Omu și a suferit o leziune la coloana vertebrală, informează corespondentul Antena 3 CNN.

Băiatul și familia sa au plecat spre vârf de la Peștera, pe Valea Obârșiei, deși condițiile de pe traseu nu recomandau acest lucru.

La un moment dat, adulții s-au oprit, dar fiul lor a hotărât să continue traseul singur.

După trei ore de așteptare și după ce au încercat, fără succes, să-l contacteze pe telefon, părinții au sunat la 112.

Au fost alertare echipele Salvamont, care au declanșat acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului.

Ulterior, adolescentul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu.

Tânărul a căzut la aproximativ 200m de stație.

25 de salvamontiști din două județe încearcă să-l salveze pe băiatul căzut lângă Vârful Omu

După identificarea victimei, o echipă de prim răspuns din cadrul SPJ Salvamont Prahova, formată din 5 salvamontiști, aflată pe platoul Bucegi, a început deplasat către locul unde se află băiatul.

În același timp, din județul Brașov au fost mobilizate mai multe resurse: patru salvatori din cadrul Salvamont Bran, cinci salvatori din cadrul Salvamont Zărnești și 11 din cadrul SPJ Salvamont Brașov

Potrivit Salvamont, la ora publicării acestei actualizări, toate echipele se deplasau spre zona respectivă pentru a-i acorda primul ajutor victimei și a o coborî în siguranță la baza muntelui, unde va fi preluată de echipajele medicale.

Salvatorii estimează că intervenția se anunță de durată și foarte dificilă.

"Tânărul este în viață, cooperant, însă în urma căzăturii a suferit un traumatism al coloanei vertebrale, neputând să se miște. Salvatorii din Brașov se îndreaptă spre Valea Gaura, pentru a face joncțiunea cu echipa de prim răspuns din Prahova.

Acțiunea va dura ore bune, din cauza terenului dificil şi a condițiilor de iarnă de la locul producerii accidentului. Părinții tânărului au fost coborați în siguranță de către salvatorii montani din Dâmbovița", spun salvamontiștii din Prahova.