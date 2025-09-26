Un băiat de 15 ani a sărit la bătaie din senin, într-un autobuz, în Baia Mare. A filmat cu telefonul, l-a scuipat pe șofer și a fugit

Martorii la incident spun că adolescentul parcă și-ar fi ieșit din minți, înjurând și lovind oamenii din senin. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un incident violent provocat de un adolescent s-a petrecut în Baia Mare, într-un autobuz care deservește o linie de transport în comun din oraș, relatează Antena 3 CNN.

Potrivit martorilor și poliției, evenimentul a avut loc joi, 25 septembrie, pe linia 54, în zona Pieței Agroalimentare Izvoarele.

Cei care au asistat la episodul violent spun că băiatul și-ar fi ieșit brusc din minți și a început să amenințe pe toată lumea.

El ar fi lovit o femeie și doi bărbați și l-ar fi scuipat pe șoferul autobuzului, la adresa căruia a folosit mai multe expresii obscene.

Bărbatul a încercat să îl prindă, însă adolescentul a rupt-o la fugă.

Ulterior, a vandalizat o mașină.

Agresorul minor a ținut telefonul în mână pe parcursul episodului violent

În imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede cum băiatul întinde mână să-l lovească pe șofer, în timp ce pe fundal se aude vocea unei femei care spune "dați telefon la Poliție".

Șoferul se dă jos, încercând să-l prindă pe tânăr, însă acesta fuge.

Agresorul este îmbrăcat în negru și are un rucsac verde în spate.

Pe parcursul altercației, el a ținut un telefon în mână, aparent încercând să filmeze scena.

Tânărul a fost prins ulterior de polițiști.

Dosar penal după incidentul din autobuz

"Polițiștii din Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, ca urmare a unui eveniment sesizat în data de 25 septembrie.

În fapt, echipajul de ordine și siguranță publică a intervenit pe strada Mihai Eminescu din municipiul Baia Mare, ca urmare a unei sesizări prin SNUAU 112 privind producerea unei stări conflictuale.

Din primele date a reieșit că pe fondul unui conflict spontan, un minor ar fi manifestat un comportament agresiv față de șoferul unui autobuz. Ulterior, cel în cauză ar fi produs zgârieturi unui autoturism și ar fi agresat o femeie.

În urma activităților specifice de cercetare și investigare, polițiștii au identificat minorul de 15 ani, bănuit de comiterea faptelor.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legal", se arată în comunicatul autorităților.