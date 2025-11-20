Un bărbat din Botoşani a fost reţinut după ce şi-a bătut iubita minoră şi bebeluşul de 3 luni. Victimele au fost internate

Surse din anchetă susţin că nu este prima dată când bărbatul devine agresiv cu iubita lui minoră. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un caz cutremurător de violență domestică a şocat o comunitate din județul Botoșani. O fată de 17 ani şi bebeluşul ei de doar trei luni au fost bătuţi cu brutalitate de bărbatul care ar fi trebuit să-i protejeze. Individul, în vârstă de 25 de ani, a fost reţinut şi urmează să ajungă în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Potrivit primelor informaţii, agresorul ar fi recurs la acest gest şocant din gelozie. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Scenele teribile au avut loc într-o gospădărie din judeţul Botoşani, iar apelul la serviciul unic de urgenţă 112 a fost făcut marţi, în jurul orei 21:30. Poliţiştii şi echipele medicale care au sosit la adresa indicată au au găsit victimele în stare gravă, cu multiple leziuni. Din nefericire, bebeluşul de trei luni prezenta şi hemoragie craniană.

"Victimele au fost transportate la spital, iar medicii au decis să le interneze pentru investigaţii suplimentare, monitorizare şi, totodată, tratament", a declarat Adriana Drăghici, corespondent Antena 3 CNN. Surse din anchetă susţin că nu este prima dată când bărbatul devine agresiv cu iubita lui minoră.

Pe lângă hemoragia craniană, bebeluşul bătut de propriul tată avea traumatisme cranio-cerebrale și cranio-faciale, contuzii toraco-abdominale și o stare îngrijorătoare a bebelușului, au spus medicii de la pediatrie. Micuţul şi mama lui au rămas în spital.

Cazul a intrat în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Botoşani. Specialiștii de la D.G.A.S.P.C. urmează să stabilească măsurile de protecție necesare pentru iubita minoră a agresorului și copilul de doar trei luni, având în vedere situația extrem de vulnerabilă în care se află.

Acest incident teribil din judeţul Botoşani scoate încă o dată la iveală riscurile majore cu care se confruntă mamele foarte tinere, în special cele care trăiesc în medii violente sau lipsite de sprijin.

În vârstă de 25 de ani, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Tânărul este cercetat pentru violenţă domestică.