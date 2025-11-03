Un bărbat din Hunedoara a fost reţinut după ce tăiat cauciucurile de la maşina soţiei

Un bărbat din municipiul Hunedoara a fost reţinut de poliţişti, fiind cercetat pentru distrugere, după ce ar fi tăiat cu un cuţit două cauciucuri de la maşina soţiei de care s-ar fi separat, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara. În urma acestui incident, pe numele individului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.
Femeia, în vârstă de 63 de ani, a reclamat fapta la Poliţia Hunedoara, prin numărul unic de urgenţă 112, după ce l-ar fi observat pe bărbat lângă maşină, având în mână un cuţit cu care i-ar fi înţepat două cauciucuri.
"În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieşind faptul că există risc iminent privind siguranţa femeii, fapt pentru care împotriva bărbatului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu", a precizat sursa citată.
În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat în cursul zilei de luni Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare, mai arată IPJ.