Un bărbat din Hunedoara a fost reţinut după ce tăiat cauciucurile de la maşina soţiei

<1 minut de citit Publicat la 13:49 03 Noi 2025 Modificat la 14:07 03 Noi 2025

După ce a descoperit că are cauciurile de la mașină tăiate, o femeie de 63 de ani a făcut un apel la 112.Sursa foto: Facebook/IPJ Hunedoara

Un bărbat din municipiul Hunedoara a fost reţinut de poliţişti, fiind cercetat pentru distrugere, după ce ar fi tăiat cu un cuţit două cauciucuri de la maşina soţiei de care s-ar fi separat, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara. În urma acestui incident, pe numele individului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Femeia, în vârstă de 63 de ani, a reclamat fapta la Poliţia Hunedoara, prin numărul unic de urgenţă 112, după ce l-ar fi observat pe bărbat lângă maşină, având în mână un cuţit cu care i-ar fi înţepat două cauciucuri.

"În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieşind faptul că există risc iminent privind siguranţa femeii, fapt pentru care împotriva bărbatului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu", a precizat sursa citată.

În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat în cursul zilei de luni Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare, mai arată IPJ.