Un bărbat, prins pe camerele video din Bucureşti când lipea ilegal afişe prin oraş. Poliţia Locală a anunţat amenda "usturătoare"

Sursa foto: Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a transmis că un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere din oraş în timp ce lipea, ilegal, afişe pe stâlpi. Pentru acestă abatere, oamenii legii anunţă o amendă "usturătoare": 4.000 de lei pentru fiecare poster. "Mesajul e clar: nu tolerăm vandalizarea domeniului public", a transmis instituţia.

"Unul după celălalt, 4.000 de lei fiecare! Spunem NU afișajului ilegal, avem echipe dedicate în #Monitorizare, care urmăresc camerele 24/7. Direcționează în timp real patrulele de #Interventii, care aplică amenzi drastice.

Mai departe, spețele sunt preluate de inspectorii Direcției de Control, pentru a-i trage la răspundere pe cei care au generat această stare. Mesajul e clar: nu tolerăm vandalizarea domeniului public. Continuăm", a comunicat Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Bucureştiul, văzut ca destinaţie ideală de britanici

Altfel, britanicii consideră Capitala României drept ”destinația ideală pentru vara lui 2026”.

Un oraș european fermecător și accesibil, perfect pentru o vacanță, unde o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline, așa descrie presa britanică Bucureștiul. București este așadar orașul care poate fi alegerea ideală pentru o escapadă în această vară, fără să fie nevoie să cheltui o avere pentru a te simți bine, scrie Express.

Capitala României este descrisă ca destinația perfectă pentru un weekend prelungit, cu costuri accesibile. Orașul oferă un amestec vibrant de istorie, cultură și energie modernă, iar o halbă de bere costă, potrivit sursei, doar 2,60 lire sterline.