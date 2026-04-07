Un bătrân locuiește singur într-un sat din Munții Buzăului și merge 12 km până la magazin. Acum a primit un ajutor nesperat 

Echipa CarpathianRescue4x4 Nehoiu a desfășurat o campanie umanitară în sprijinul familiilor și vârstnicilor care locuiesc în sate și cătune greu accesibile din zona montană a județului Buzău

Sute de pachete au fost oferite de către un grup de persoane pasionate de off-road familiilor și vârstnicilor care locuiesc în satele și cătunele îndepărtate din munții Buzăului, printre cei izolați regăsindu-se și un bătrân a cărui locuință se află la 12 kilometri de cel mai apropiat magazinul sau cea mai apropiată casă.

În pragul Sărbătorilor Pascale, echipa CarpathianRescue4x4 Nehoiu a desfășurat o campanie umanitară în sprijinul familiilor și vârstnicilor care locuiesc în sate și cătune greu accesibile din zona montană a județului Buzău.

Pe parcursul a trei trei zile, voluntarii au pregătit sute de pachete cu alimente și produse de strictă necesitate, reușind să ajungă la peste 100 de familii.

„Am avut un portofoliu de aproape 100 de familii, am avut de împărțit 280 de pachete, dintre care 160 pentru adulți și 120 pentru copii. Au fost făcuți în total de vineri, de dimineață până duminică seară, aproximativ 600 de kilometri cu tot cu parte de asfalt, dintre care 300 de kilometri au fost forestieri. Am ajuns în satele Curmătura, Cătiașu, Poienițele, din județul Buzău, în comunele Siriu, Gura Teghajutoare uii și cătunele mai îndepărtate din aceste comune. Traseul a fost destul de dificil, fără mașini 4x4 nu aveam cum să ajungem. Majoritatea cazurilor sunt foarte bine documentate, noi mergem înainte pe traseu cu 2-3 săptămâni să vedem cazurile. Pe lângă produse am dus și electrocasnice, mașini de spălat, aragaze, butelii. Au fost angrenate în campanie 18 mașini de vineri până duminică, inclusiv un ATV cu o platformă care ne-a ajutat să ajungem cu pachetele în zona mai greu accesibilă din cătune, unde nu puteam să intrăm cu mașina”, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Carpathian Rescue 4x4, Cezar Brînzea.

El a afirmat că au fost alese cu precădere familiile nevoiașe, dar și vârstnicii singuri care trăiesc izolat, la kilometri depărtare de un magazin sau de cea mai apropiată așezare omenească. Voluntarii le-au oferit vârstnicilor cutii cu produse pentru sărbători, dar și minute la fel de prețioase celor care cu greu mai reușesc să discute cu oamenii, din cauza distanței foarte mari la care se găsesc față de centrul comunelor sau de orașe.

„În general, în zonele în care am fost erau persoane vârstnice, dar și familii tinere cu copii mici. Sunt destul de izolați, accesul pentru mașini este foarte greu, le este foarte greu să ajungă la un magazin, copiilor le este foarte greu să ajungă la școală. Din acest motiv facem aceste campanii, pentru a-i susține pe cei care mai trăiesc în locuri retrase. De exemplu, am fost în satul Stănilă, un sat cu foarte puțin oameni, patru familii, cu cel mai apropiat magazin la 5-6 kilometri depărtare.

Mai avem o singură persoană într-un sat care aparține de Siriu, este chiar la granița dintre Siriu și Chiojdu, care stă la 12 kilometri de cel mai apropiat magazin sau ce mai apropiată casă. Este singurul om care mai stă acolo, este un singur bătrân. Am mai avut în partea aceea cu Gura Teghii o familie cu patru copilași, la ieșirea din satul Varlaam. Au acces la drumul public, dar stau foarte departe”, a mai precizat Cezar Brînzea.

Carpathian Rescue 4x4 Nehoiu este o echipă de voluntari pasionați, specializați în sprijinirea comunităților vulnerabile în zone montane și izolate, acolo unde doar vehiculele de teren pot ajunge.