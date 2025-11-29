Un bebeluș de 5,48 kilograme s-a născut la Maternitatea Botoșani, un record al ultimilor 10 ani

29 Noi 2025

O femeie de 24 de ani a născut la maternitatea din Botoşani un băieţel de 5,48 kilograme. Foto: Getty Images

Un bebeluș cu o greutate impresionantă de 5.480 de grame a venit pe lume la Maternitatea din Botoșani, stabilind un adevărat record: este cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani în cadrul unității medicale. Din cauza greutății peste medie, micuțul este internat în secția de ATI neonatal, unde beneficiază de monitorizare atentă. Medicii precizează că este o procedură normală în astfel de cazuri, însă subliniază că băiețelul este perfect sănătos.

Nașterea a avut loc prin operație cezariană, intervenție realizată cu succes de medicul specialist al maternității. Atât mama, cât și copilul se află în stare bună, iar venirea pe lume a micuțului a fost întâmpinată cu emoție și bucurie.

Mama de 24 de ani, recunoaște că a fost surprinsă de greutatea bebelușului: se aștepta să fie mare, poate în jur de 4.000 de grame, dar nu atât de mare. La ultimul control, la 35 de săptămâni, avea aproximativ 3.500 de grame. Sarcina a fost monitorizată permanent.

Micuțul, internat la ATI

Sâmbătă, mama și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe, un moment plin de emoție și liniște după orele de așteptare. Băiețelul a primit numele de Eric Andrei, cel de-al doilea prenume fiind ales în apropierea sărbătorii Sfântului Andrei.

Părinții, în vârstă de 24 și 28 de ani, au așteptat cu multă bucurie venirea pe lume a bebelușului.