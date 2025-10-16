Un copil de 5 e inexistent pentru stat: nu poate merge la grădiniţă şi nu are dreptul la servicii medicale. Cum s-a ajuns aici

Un copil de 5 ani din comuna vasluiană Voinești este inexistent pentru statul român, din cauză că minorul nu are certificat de naştere şi nici nu i se poate elibera acest act, deocamdată. Problemele birocratice care ţin de părinţi îl împiedică pe cel mic să beneficieze de drepturi elementare, informează Antena 3 CNN.

Fără certificat de naştere, copilul nu beneficiază de drepturi: nu poate fi dat la grădiniță si, mai mult, nu beneficiază de asigurări medicale ca orice copil român. Problema ţine de birocraţie.

Mama minorului a fost căsătorită până în 2018 cu un cetăţean macedonean. A vrut să divorţeze de acesta în România, dar judecătorii i-au respins cererea, spunându-i să facă demersurile în Macedonia. A reuşit după un lung proces să divorţeze.

Mama figurează căsătorită cu un macedonean

Între timp, ea a trăit în concubinaj cu un consătean cu care, după divorţul pronunţat în Macedonia, s-a şi căsătorit. Copilul a rezultat din această relaţie, numai că în 2020, când a mers să ridice certificatul de naştere în care să fie trecut tatăl biologic, autoritățile au refuzat eliberarea, pe motiv că în actele din România mama figurează căsătorită tot cu cetăţeanul macedonean.

Problema trebuie să fie rezolvată de instanţele de judecată, ceea ce durează deja de 5 ani. Cei de la Primăria comunei Voinești susțin că familia nu a făcut demersuri pentru a fi sprijinită în obtinerea certificatului de naștere.