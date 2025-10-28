Un primar dintr-o comună ieşeană a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi bătut doi minori

Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut, marţi, pentru o perioadă de 24 de ore, după ce ar fi bătut doi copii de 14 şi 15 ani, potrivit Agerpres.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Răducăneni au reţinut pentru 24 de ore un bărbat, de 51 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe.

Din investigaţiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale din comună", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

Potrivit sursei citate, în cursul acestei zile, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu propuneri legale.