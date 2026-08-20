Un șofer urmărit de Poliție s-a răsturnat în Constanța. Și autospeciala care îl urmărea s-a răsturnat și a luat foc

1 minut de citit Publicat la 16:01 20 Aug 2026 Modificat la 16:01 20 Aug 2026

Autospeciala a fost cuprinsă ulterior de un incendiu, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Sursă: hepta

Un şofer care ar fi condus haotic şi a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor s-a răsturnat, joi, în localitatea Pecineaga, în timp ce era urmărit de o autospecială de Poliţie care, în încercarea de evitare a unei coliziuni, a derapat şi s-a răsturnat la rândul ei, patru persoane din cele două autoturisme ajungând la spital, potrivit Agerpres.

Autospeciala a fost cuprinsă ulterior de un incendiu, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi prin apel 112, în jurul orei 9:00, cu privire la faptul că un autoturism circulă haotic şi pune în pericol siguranţa rutieră.

Poliţiştii au identificat autoturismul în localitatea Pecineaga şi „au efectuat semnal de oprire".

„Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmărirea acestuia", precizează IPJ Constanţa.

În timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu acesta, autospeciala de Poliţie a efectuat o manevră, în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

„La nivelul autospecialei a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat", mai precizează poliţiştii constănţeni.

Conducătorii auto implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest. În cazul şoferului autoturismului urmărit, rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce pentru agentul de poliţie rezultatul a fost negativ.

Toate cele patru persoane implicate în eveniment - doi poliţişti aflaţi în autospecială, şoferul autoturismului urmărit şi un pasager - au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

„Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea dinamicii evenimentului şi a cauzelor exacte în care s-a produs", transmite IPJ Constanţa.