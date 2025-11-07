Veste bună pentru șoferii din Ilfov și Capitală: S-a redeschis Pasajul Brănești, peste linia ferată București-Constanța. Cum arată acum

1 minut de citit Publicat la 14:33 07 Noi 2025 Modificat la 14:33 07 Noi 2025

Pasajul Brăneşti, peste linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, redeschis circulației, 7 noiembrie 2025. Sursa foto: Facebook/ CJ Ilfov

Circulaţia rutieră pe Pasajul Brăneşti, amplasat peste linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, s-a redeschis vineri, oferind şoferilor posibilitatea de a traversa mai rapid, fără a mai aştepta zeci de minute din cauza traficului intens de trenuri, iar fluidizarea circulaţiei este asigurată, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.

El a scris, vineri, pe Facebook, că pasajul va face legătura între DN3 şi DJ100, fiind un proiect construit în echipă - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin PNRR, Primăria Brăneşti şi Consiliul Judeţean Ilfov.

Hubert Thuma a punctat că, mai departe, după finalizarea centurii ocolitoare, din Brăneşti se va face direct accesul către A2.

„Localitatea Brăneşti s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Oficial, sunt 10.068 de cetăţeni care locuiesc aici. Însă, în teren, sunt mult mai mulţi. De ce? Infrastructura este reabilitată, lucrările de apă şi canalizare sunt finalizate, liceele de aici au tot mai mulţi elevi. Sunt investiţii pe care trebuie să le ducem mai departe, în toate localităţile din Ilfov”, a adăugat Hubert Thuma.