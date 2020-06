Viitură devastatoare pe râul Timiș, după ploile torențiale: 'E dezastru total. Îmi e frică. Când privești îți vine să leșini!'

Echipele Apelor Române intervin în condiții de siguranță pentru tranzitarea viiturii formate pe râul Timiș. Intervenția este efectuată pe sectorul Șag-Grăniceri, până la frontiera cu Serbia. Manevrele sunt executate cu ajutorul a 3 buldoexcavatoare, 6 excavatoare, circa 70 de persoane, 2 motopompe în zona Pogăniș și Nădrag

La stația hidrometrică Lugoj de pe râul Timiș, nivelul apei a depășit cu 13 cm cota maximă istorică înregistrată în anul 2005, adică a ajuns cu circa 1,5 metri peste cota de pericol. În acest moment, cotele sunt în scădere.

În cursul dimineții, din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile, în numai 3 ore, digul situat pe râul Timiș s-a rupt. În corpul digului, s-au format, prin eroziune, două breșe. Apa se scurge în acest moment pe terenuri agricole. Zonele locuite situate în aval nu sunt în pericol de a fi inundate.

”N-am mai văzut așa ceva până acum. E dezastru total. Toată ferma, absolut tot e sub apă. Am reușit să evacuăm tot. Cățeii stau sus. Ce să vă zic, e praf tot. Autoritățile ne-au anunțat din timp, nu avem ce să zicem.

Au fost alături de noi toți. Asta e, am renunțat la tot. Am încărcat animalele și le-am dus la un prieten care mă ajută a nu știu câta oară. E un așa dezastru, ata e un dezastru. vedem ce facem în continuare. O să înnoptez la fratele meu, la oraș. Am de rezolvat atâtea. Apa a trecut deja de geam.”, a spus un localnic.

”Vai, e dezastruos. Îmi vine rău, nu mai pot. Îmi e frică. Doar când te uiți îți vine să leșini.”, a adăugat o femeie

Cascada Bigăr, transformată într-o forță dezlănțuită a naturii

Raurile Minișul și Nera din Valea Almajului sunt în creștere. In unele locuri, au inundat terenurile agricole ale almăjenilor. În urma precipitațiilor abundente din ultimile 30 de ore, pe Valea Almăjului, cantitățile de apă acumulate au depășit si 60 litri pe metru pătrat. S-a instituit și o avertizare cod portocaliu, valabilă până azi, care vizează râurile Miniș și Nera.

Cascada Bigăr, a fost transformată în ultimile 30 de ore într-o forță dezlănțuită a naturii, urmare a ploilor abundente căzute de două zile. Inundațiile au dus la creșterea debitului cascadei Bigăr de pe Valea Almăjului și, după cum se poate observa din imaginile video și foto, viitura a luat cu asalt una dintre minunile naturii inclusă de mai multe publicații internaționale printre cele mai frumoase căderi de apă din lume. Din cauza debitului imens de apa, stratul de muschi care da unicitatea acestei cascade, este in pericol de a fi distrus.