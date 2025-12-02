Zeci de oameni s-au înghesuit să „culeagă” portocale de pe asfalt, după un accident pe un drum din Mehedinți. Imaginile au ajuns virale

<1 minut de citit Publicat la 12:23 02 Dec 2025 Modificat la 12:23 02 Dec 2025

Localnicii au dat năvală să adune portocale împrăștiate pe asfalt după ce un TIR cu fructe s-a răsturnat. Sursa foto: TikTok/ edy.marian12/ bogdan.andrei105

Zeci de localnici s-au adunat, chiar de Ziua Națională, pe DN 56A, în Mehedinți, pentru a „culege” portocalele împrăștiate pe asfalt după ce un TIR încărcat cu tone de fructe s-a răsturnat în zona Dealului Stârmina.

Imaginile surprinse de trecători arată momentul în care oamenii se înghesuie în jurul lădițelor și adună portocale pe ploaie, și au ajuns virale pe rețelele sociale.

Accidentul a avut loc luni dimineață, iar, potrivit autorităților, nicio persoană nu a fost rănită.

Operațiunea de ridicare a cabinei și a remorcii a durat câteva ore, timp în care șoseaua a rămas acoperită de fructe.

O parte din marfă a fost strânsă ulterior și depozitată pe marginea drumului, însă acest lucru nu i-a oprit pe localnici: zeci de persoane au venit și au încărcat lăzi întregi, profitând de haosul provocat de accident.