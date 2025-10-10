Zeci de vaci au invadat un carter din Sibiu. Locuitorii sunt disperați: ”I-au amendat, dar degeaba”

Un incident bizar are loc într-un carter din Sibiu. Locuitorii se plâng de faptul că se confruntă, de două luni, cu o problemă inedită, dar foarte deranjantă: zeci de vaci pasc nestingherite, aproape zilnic, în zona spațiilor verzi și lasă mizerie pe trotuare, potrivit oradesibiu.ro.

Dacă pentru mulți care locuiesc în zonele urbane, diminețile pot fi momente de relaxare, prin rutine precum, băutul cafelei în blacon, nu același lucru îl pot spune cei care locuiesc în cartierul Henri Coandă Residence, din Sibiu. De două luni, liniștea și confortul le sunt date peste cap de o ivazie neobișnuită: zeci de vaci își fac apariția încă de la primele ore ale dimineații.

Potrivit localnicilor, animalele ar fi apărut din cauză că sunt lăsate să ajungă în cartier de către personalul de la o fermă din apropiere. “La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trec prin cartier, fac mizerie și rup pomii”, a precizat un rezident, potrivit sursei citate.

El adaugă: „Persoana responsabilă a venit și le-a luat, dar vacile continuă să apară. Pasc pe un câmp din apropiere și apoi revin în cartier.”

Localnicii au sesizat situația Poliției Locale, însă animalele continuă să vină, în ciuda amenzilor date de autorități proprietarului fermei.

„Poliția a venit de două-trei ori doar pentru a constata faptele. Au spus că nu pot face altceva decât să sancționeze proprietarul cu amendă, conform Legii 61. Au aplicat amenda, dar vacile au continuat să revină. Chiar au rupt și gardul, iar mizeria de pe trotuare este de nesuportat, pentru că animalele își fac nevoile în cartier”, a mai precizat localnicul, citat de presa locală.

Locuitorii cer autorităților locale să intervină mai eficient și să găsească o soluție de durată pentru a proteja atât curățenia, cât și siguranța locatarilor.