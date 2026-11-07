Alertă de inundații trimisă din greșeală în trei județe. Explicația autorităților: O eroare de soft

ISU Neamț și IGSU au explicat că incidentul a fost provocat de o eroare de soft a sistemului de alarmare al Hidroelectrica. FOTO: Agerpres

O alertă privind deversarea controlată a Barajului Reconstrucția, de pe râul Bistrița, în Neamț, a fost transmisă din greșeală, sâmbătă, locuitorilor din județele Galați, Brăila și Vrancea, deși avertizarea viza doar zona județului Neamț.

ISU Neamț și IGSU au explicat că incidentul a fost provocat de o eroare de soft a sistemului de alarmare al Hidroelectrica, iar mesajul a fost propagat nejustificat către mai multe județe.

„S.C. Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Bistrița este operatorul sursă de risc la inundații pe cursul râului Bistrița și, ulterior, pe cursul râului Siret, începând de la barajul Bicaz și până în zona municipiului Galați. În această calitate, operatorul gestionează un sistem propriu de alarmare și avertizare a populației în caz de necesitate, compus din sirene electronice care pot fi acționate din dispeceratul aflat în municipiul Piatra-Neamț. Pe cursul râului Bistrița funcționează un lanț de hidrocentrale prevăzute cu amenajări hidrotehnice specifice, dispuse pe canale de derivație. Întrucât exploatarea acestora nu presupune uzinarea apei în regim continuu, debitul pe albia normală a râului Bistrița variază, fiind mai mic sau mai mare în funcție de modul în care se uzinează în amonte. Din acest motiv, apar situații când este necesară evacuarea unor volume de apă acumulate, context în care se efectuează deversări controlate pe albia veche a râului Bistrița. Aceste deversări nu sunt evenimente cu o frecvență rară, ci reprezintă operațiuni destul de frecvente, iar modalitatea de lucru privind avertizarea populației direct prin intermediul sirenelor electronice este o procedură cunoscută și consacrată”, informează ISU Neamț, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Când au fost avertizate autoritățile

Sâmbătă, la ora 15:16, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Neamț a fost informat telefonic, iar la ora 15:20 a primit notificarea prin e-mail din partea reprezentanților Hidroelectrica despre iminența unei deversări cu un debit de 60 mc/s de la Barajul Reconstrucția, situat în aval de municipiul Piatra-Neamț, arată sursa citată.

„ISU Neamț a informat despre acest aspect mass-media locală. Facem precizarea că, în contextul unor astfel de deversări controlate, ISU Neamț nu a transmis niciodată mesaje prin sistemul RO-ALERT, deoarece avertizarea populației se face strict prin acele sirene electronice, prin mesaje vocale transmise de Hidroelectrica direct comunităților aflate în zona vizată. În urma discuțiilor purtate cu operatorul care gestionează sistemul de alarmare, s-a clarificat modul în care s-a produs incidentul de astăzi. Procedura de avertizare a populației constă în transmiterea a trei mesaje vocale succesive, la scurte intervale de timp, prin care se anunță locația deversării (în cazul de față, de la Barajul Reconstrucția). Astăzi, primele două mesaje au fost transmise de sirenele din zona vizată, respectiv de la Piatra-Neamț până la limita cu județul Bacău, însă cel de-al treilea mesaj a fost propagat către toate sirenele de pe traseu, până la Galați. Conform precizărilor operatorului economic, această propagare nejustificată a fost cauzată de o eroare de soft a centralei de alarmare”, arată sursa citată.

La rândul său, IGSU a transmis că, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înștiințare-alarmare la inundații aparținând SC Hidroelectrica, care funcționează pe raza mai multor județe din estul țării, a fost transmis un mesaj către populație privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucția, de pe râul Bistrița, acumularea Piatra-Neamț.

În urma acestei situații, mesajul cu impunerea măsurilor de protecție a fost primit și în comunitățile din județele Galați, Brăila și Vrancea, deși informarea viza doar județul Neamț, potrivit IGSU.

„Menționăm faptul că evoluția situației rămâne în atenția autorităților locale, astfel încât populația din localitățile aflate în albia majoră a râului Siret vor fi anunțate în timp operativ despre astfel de deversări controlate, astfel încât să poată lua, la nevoie, măsuri de autoprotecție”, informează IGSU pe pagina de Facebook.