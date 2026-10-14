Locul de unde bucureștenii își pot ridica permisele și taloanele reținute se schimbă. Unde se mută ghișeele Brigăzii Rutiere

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Ghişeele unde se restituiau permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare reţinute vor fi închise în perioada 17-18 octombrie, iar activitatea se va muta la Hala Laminor, începând cu 19 octombrie, informează Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit Agerpres.

„Începând de luni, activităţile de relaţii cu publicul privind restituirea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare reţinute, precum şi eliberarea altor documente specifice, se vor desfăşura într-o nouă locaţie, situată în Hala Laminor, pe bulevardul Basarabia, Bucureşti”, arată sursa citată.

Mutarea activităţii are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor oferite cetăţenilor, eficientizarea serviciilor de relaţii cu publicul şi asigurarea unui acces mai facil la serviciile puse la dispoziţie de Brigada Rutieră.

„Reamintim cetăţenilor că o parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate şi online, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne, hub.mai.gov.ro. Prin intermediul acesteia pot fi solicitate istoricul sancţiunilor rutiere, informaţii privind situaţia punctelor de penalizare şi poate fi verificat statusul permisului de conducere.

Vă recomandăm să aveţi în vedere noua adresă şi perioada de suspendare temporară a activităţii ghişeelor atunci când planificaţi o vizită la Brigada Rutieră”, mai arată comunicatul Brigăzii Rutiere.