LOTO 6/49, 21 ianuarie 2021. Numere câştigătoare şi rezultate la Loto 6 din 49 şi Joker

La tragerile loto de joi, 21 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 20.969 de castiguri in valoare totala de peste 1,23 milioane lei.

Premiul cel mai mare rămâne cel de la Joker, acolo nu s-a câştigat, la categoria I, încă de anul trecut - 17,81 milioane lei (peste 3,65 milioane de euro).

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (aproximativ 394.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 795.000 de lei (peste 163.000 de euro).



La Loto 5/40 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 396.600 de lei (peste 81.000 de euro).

La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 57.000 de lei (peste 11.700 de euro).



Rezultatele Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus şi Super Noroc vor fi disponibile începând cu ora 18.30, pe site-ul antena3.ro.

La Joker, la prima categorie, este în joc un report cumulat în valoare de peste 17,81 milioane de lei (peste 3,65 milioane de euro).

La tragerea Joker de duminică, 17 ianuarie, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 57.608,06 lei. Biletul norocos a fost jucat jucat la o agenție din Craiova. Pe bilet s-au jucat 39 de variante la Joker și 8 variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obținut și două câștiguri de categoria a V-a, patru câștiguri de categoria a VII-a și două câștiguri de categoria a VIII-a, în total 58.574 lei.

La a doua categorie a jocului Joker, reportul este de aproximativ 44.700 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 768.000 de lei (peste 157.600 de lei).

La Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de peste 344.000 de lei (peste 70.600 de euro), iar la categoria a doua, la acelaşi joc, reportul este de peste 20.000 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 17 ianuarie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 46.316,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Dorohoi, județul Botoșani și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o varianta la Super Noroc.

La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 53.500 de lei (aproximativ 11.000 de euro).